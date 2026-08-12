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उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के प्रावधानों को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के प्रावधानों और निर्धारित मानकों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई, राज्य सरकार ने मांगा अतिरिक्त समय

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 12, 2026 at 4:05 PM IST

3 Min Read
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नैनीताल: मदरसों और स्कूलों से जुड़े उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के प्रावधानों एवं निर्धारित मानकों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से मामले में जवाब दाखिल करने और सुनवाई की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया. याचिकाकर्ता पक्ष ने समय देने पर आपत्ति नहीं की, लेकिन इस दौरान अब तक दाखिल नहीं किए गए दस्तावेज और जवाब अदालत के रिकॉर्ड पर रखने की मांग की. वहीं, हाईकोर्ट अब मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को करेगा.

नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि आवेदन पेश कर मामले की सुनवाई के लिए कुछ और समय मांगा गया है. सरकार ने मामले को तीन हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया.

सरकार की तरफ से नहीं जताई गई आपत्ति: याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अहमद शमशाद ने सरकार की तरफ से समय मांगे जाने पर आपत्ति नहीं की, लेकिन कहा कि यदि मामले की सुनवाई दो-तीन हफ्ते बाद होनी है, तो इस अवधि में वे सभी दस्तावेज और जवाब दाखिल किए जाएं, जो अभी तक अदालत के समक्ष पेश नहीं किए गए हैं.

बता दें कि यह याचिका उधम सिंह नगर के केबीएन सोसाइटी से जुड़े मदरसे समेत अन्य मदरसों की ओर से दाखिल की गई है. मदरसों की ओर से दायर याचिकाओं के मुताबिक, मदरसा सोसाइटी के तहत साल 2006 से मदरसों का संचालन किया जा रहा है. इन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है. उन्हें राज्य सरकार से मान्यता मिली हुई है.

याचिका में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के उन प्रावधानों को चुनौती दी गई है. जिनके तहत मदरसों और स्कूली शिक्षा से जुड़े मानकों को जून 2026 में संशोधित कर निर्धारित किए गए हैं. याचिकाकर्ता का कहना है कि कम समय में इन नए मानकों को पूरा करना मदरसों के लिए मुश्किल है. इसके चलते आगामी शैक्षणिक सत्र में मदरसों के बंद होने की स्थिति पैदा हो सकती है.

याचिकाकर्ता पक्ष के मुताबिक, इन संस्थानों में हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. संस्थानों के बंद होने की स्थिति में छात्रों की शिक्षा और भविष्य प्रभावित होने की आशंका जताई गई है. याचिका में संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने एवं उनका प्रशासन करने के मौलिक अधिकार का भी हवाला दिया गया है.

याचिकाकर्ता का पक्ष: याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत को ये भी बताया कि नए संशोधन के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर पांच लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ-साथ मदरसे को बंद करने का प्रावधान किया गया है. जबकि, वे सरकार से इनके संचालन के लिए कोई अनुदान नहीं लिया जाता. इसलिए उन्हें इनके संचालन की अनुमति दी जाए. यह नियमावली उन पर लागू नहीं होती है.

आज तक सरकार ने इस पर कोई स्पष्ट जवाब कोर्ट में नही दिया. उनकी याचिकाएं साल 2025 से कोर्ट में विचाराधीन हैं. अब तक उनकी याचिकाओं में सरकार ने कोई जवाब पेश नहीं किया. इस मामले को अली एजुकेशन वेलफेयर, एसोसिसन हेड एंग्लो इंडियन, केबीएन एजुकेशन समेत कई मदरसों ने सरकार के संशोधित नियमावली को चुनौती दी है.

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