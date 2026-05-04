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उत्तराखंड में शारीरिक शिक्षा पढ़ाने के लिए विज्ञप्ति जारी न करने पर सुनवाई, लैब तकनीशियन पर भी फैसला

उत्तराखंड में बीपीएड और एमपीएड कोर्स किए बेरोजगारों के विज्ञप्ति जारी न करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई, लैब तकनीशियनों के हक में आया फैसला

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 4, 2026 at 7:15 PM IST

4 Min Read
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नैनीताल: उत्तराखंड में बीपीएड (B.PEd) और एमपीएड (M.PEd) कोर्स किए हुए बेरोजगारों के लिए शारीरिक शिक्षा पढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से विज्ञप्ति जारी नहीं करने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने राज्य सरकार से जवाब पेश करने को कहा है. इसके अलावा लैब तकनीशियनों के मामले पर भी सुनवाई हुई. जिसमें उनके हक में फैसला आया है.

दरअसल, बीपीएड और एमपीएड कोर्स किए हुए बेरोजगार संगठन ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने कक्षा एक से लेकर कक्षा 12वीं तक फिजिकल एजुकेशन (व्यायाम शिक्षा) विषय को अनिवार्य कर दिया है, इस विषय को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की आवश्यक्ता है, लेकिन सरकार इन पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं कर रही है. जिसकी वजह से पढ़ने वाले छात्रों को शारीरिक शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है.

याचिका में ये भी कहा गया है कि साल 2020 की नई शिक्षा नीति में सरकार ने कहा है कि कक्षा एक से लेकर कक्षा 12वीं तक फिजिकल एजुकेशन विषय रहेगा. साल 2025 की नियमावली में फिजिकल एजुकेशन बिषय को अनिवार्य रूप से कर दिया गया. उसके बाद भी इसको लेकर कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई. याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि इस विषय को पढ़ाने के लिए विज्ञप्ति निकालने के निर्देश राज्य सरकार को दिए जाएं. वे यह शिक्षा देने में शक्षम है, उनकी ओर से इसका कोर्स किया हुआ है.

लैब तकनीशियनों के मामले पर भी सुनवाई: उत्तराखंड के लैब तकनीशियनों के हक में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए उन्हें साल 2010 से संशोधित वेतनमान देने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि लैब तकनीशियन भी उसी वेतनमान के हकदार हैं, जो डेंटल हाइजीनिस्ट और एक्स-रे तकनीशियनों को दिया जा रहा है.

यह मामला मुख्य रूप से माधव प्रसाद डोभाल और अन्य की ओर से दायर रिट याचिका से संबंधित था, जिसमें उन्होंने 17 दिसंबर 2015 के सरकारी आदेश को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि समान शैक्षणिक योग्यता और कार्य की प्रकृति के बावजूद उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था. पूर्व में एकलपीठ ने उनके पक्ष में निर्णय दिया था, जिसे अब खंडपीठ ने भी सही ठहराया है.

क्या है मामला? दरअसल, 5वें और 6वें वेतन आयोग के दौरान लैब तकनीशियनों और एक्स-रे तकनीशियनों का वेतनमान समान था. जबकि, डेंटल हाइजीनिस्ट उनसे कम वेतन पा रहे थे. हालांकि, 15 अप्रैल 2010 से डेंटल हाइजीनिस्ट और बाद में 1 सितंबर 2010 से एक्स-रे तकनीशियनों का वेतनमान बढ़ाकर ₹9300-34800 (ग्रेड पे ₹4200) कर दिया गया, लेकिन लैब तकनीशियनों को इससे वंचित रखा गया.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी थी कि वित्त विभाग की आपत्तियों के कारण वेतन समानता स्थापित नहीं की जा सकी थी. सरकार का ये भी कहना था कि कई लैब तकनीशियनों ने साल 2015 से लाभ लेने के लिए शपथ पत्र दिया था, इसलिए पुरानी तिथि से लाभ देना उचित नहीं होगा. न्यायालय ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और इसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना.

अदालत ने अपने निर्णय में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल वित्त विभाग की मौखिक आपत्ति वेतन वृद्धि रोकने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकती. न्यायालय ने पाया कि जब कार्य की प्रकृति और पूर्व का वेतनमान समान था, तो अचानक लैब तकनीशियनों को पीछे छोड़ना तर्कहीन और मनमाना कदम था.

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन तकनीशियनों ने अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी है, उन्हें उनके वाजिब हक से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता. क्योंकि, अन्य लोगों ने सरकार के निर्णय को स्वीकार कर लिया था. न्यायालय ने इस फैसले को 'जजमेंट इन परसोनाम' (व्यक्तिगत निर्णय) मानते हुए याचिकाकर्ताओं को 15 अप्रैल 2010 से एरियर सहित लाभ देने का निर्देश दिया है.

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