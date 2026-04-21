ETV Bharat / state

सिरौली कलां में नगर पालिका का चुनाव न कराने पर सुनवाई, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग को पेश होने के आदेश

किच्छा के सिरौली कलां में नगर पालिका चुनाव मामले में सुनवाई, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को कोर्ट में होना होगा पेश

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 21, 2026 at 9:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उधम सिंह नगर जिले के किच्छा के सिरौली कलां में अभी तक नगर पालिका का चुनाव न कराने के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका समेत अन्य मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव से आगामी 4 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने को कहा है. साथ ही किच्छा नगर पालिका का चुनाव से संबंधित मूल रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. अब पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 4 मई को होगी.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, उधम सिंह नगर के किच्छा के सिरौली कलां गांव निवासी मोहम्मद याशीन समेत अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि किच्छा नगर पालिका के विस्तारीकरण साल 2018 में हो चुका है. जिसमें बाद में सिरौली कलां, बंडिया, देवरिया और आजाद नगर को शामिल कर दिया गया.

साल 2018 में ही नगर पालिका के चुनाव भी हुए, जिसमें सिरौली कलां क्षेत्र में 3 वार्ड 18, 19, 20 और कुछ क्षेत्र वार्ड नंबर 17 को भी शामिल किया गया, फिर हटा दिया गया. बाद में कोर्ट के आदेश पर फिर शामिल कर दिया गया. जबकि, सिरौली कलां नगर पालिका किच्छा में बीते 6 सालों से शामिल है और नगर पालिका की ओर से इस क्षेत्र में अभी तक करीब 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जा चुके हैं.

अब वर्तमान में सिरौली कलां को किच्छा नगर पालिका से अलग किया जा रहा है, जिसका सिरौली कलां क्षेत्रवासी विरोध कर रहे हैं. वो चाहते हैं कि सिरौली कलां को नगर पालिका में ही रखा जाए और उनके यहां भी अन्य नगर पालिकाओं का कार्यकाल समाप्त होने के बाद तत्काल चुनाव कराए जाएं. जबकि, कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रशासक पालिका का कार्यभार सभाले हुए हैं. जिसकी वजह से उनके कई जरूरी काम नहीं हो पा रहे हैं.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

NAINITAL HIGH COURT ELECTION KICCHA
SIRAULI KALAN NAGAR PALIKA ELECTION
सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव
नैनीताल हाईकोर्ट किच्छा चुनाव
SIRAULI KALAN MUNICIPALITY ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.