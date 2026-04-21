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सिरौली कलां में नगर पालिका का चुनाव न कराने पर सुनवाई, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग को पेश होने के आदेश

नैनीताल: उधम सिंह नगर जिले के किच्छा के सिरौली कलां में अभी तक नगर पालिका का चुनाव न कराने के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका समेत अन्य मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव से आगामी 4 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने को कहा है. साथ ही किच्छा नगर पालिका का चुनाव से संबंधित मूल रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. अब पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 4 मई को होगी.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, उधम सिंह नगर के किच्छा के सिरौली कलां गांव निवासी मोहम्मद याशीन समेत अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि किच्छा नगर पालिका के विस्तारीकरण साल 2018 में हो चुका है. जिसमें बाद में सिरौली कलां, बंडिया, देवरिया और आजाद नगर को शामिल कर दिया गया.

साल 2018 में ही नगर पालिका के चुनाव भी हुए, जिसमें सिरौली कलां क्षेत्र में 3 वार्ड 18, 19, 20 और कुछ क्षेत्र वार्ड नंबर 17 को भी शामिल किया गया, फिर हटा दिया गया. बाद में कोर्ट के आदेश पर फिर शामिल कर दिया गया. जबकि, सिरौली कलां नगर पालिका किच्छा में बीते 6 सालों से शामिल है और नगर पालिका की ओर से इस क्षेत्र में अभी तक करीब 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जा चुके हैं.