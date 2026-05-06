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'ये न्यायालय है, कोई फिल्म नहीं...' सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव मामले पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, जानिए मामला

नैनीताल: किच्छा के सिरौली कलां नगर पालिका का चुनाव अभी तक नहीं कराने को लेकर दायर जनहित याचिका समेत अन्य मामलों पर नैनीताल हाईकोर्ट ने एक साथ सुनवाई की. मामले में आज चुनाव आयोग के सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से पेश हुए. सुनवाई के दौरान उनकी ओर से शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि आयोग चुनाव कराने में सक्षम है, लेकिन कुछ समस्या बाधित कर रही है. जिस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई.

हाल ही में उनकी ओर से कोर्ट में पेश किए गए वीडियो क्लिप को भी देखा गया. जिसमें विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि 'केस वापस ले लो, न्यायालय में तारीख पर तारीख मिलती है.' जिस पर आज कोर्ट ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि 'इस मामले में कोर्ट तारीख पर तारीख न देकर हर हफ्ते सुनवाई कर रही है, उसके बाद भी न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाया जा रहा है, ये न्यायालय है, कोई फिल्म नहीं.'

कोर्ट का कहना था कि 'मामले में सभी पक्षकारों को सुनकर न्यायालय अपना निर्णय देगी. न्यायालय सबके लिए खुला है. किसी को भी न्यायालय की शरण लेने से वंचित नहीं किया जा सकता. निर्णय कोर्ट ही देगी. कोई पार्टी या पक्षकार किसी को कोर्ट में अपनी बात रखने से रोक नहीं सकती.' आज मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई.

क्या है मामला? बता दें कि किच्छा के सिरौली कलां ग्राम निवासी मोहम्मद याशीन समेत अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि किच्छा नगर पालिका के विस्तारीकरण साल 2018 में हुआ था. जिसमें बाद में सिरौली कलां, बंडिया, देवरिया समेत आजाद नगर को शामिल किया गया था.