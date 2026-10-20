GMVN के 32 कर्मचारियों को रिटायरमेंट का लाभ न देने के मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती
नैनीताल हाईकोर्ट में गढ़वाल मंडल विकास निगम से रिटायर्ड कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के समस्त लाभ नहीं दिए जाने के मामले पर सुनवाई, जानिए क्या हुआ?
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 20, 2026 at 3:43 PM IST
नैनीताल: गढ़वाल मंडल विकास निगम से रिटायर्ड करीब 32 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ नहीं दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने जीएमवीएन के प्रबंध निदेशक को आदेश दिए हैं कि या तो कर्मचारियों के समस्त देयकों का भुगतान करें या न देने का स्पष्ट कारण समेत जवाब पेश करें.
क्या है मामला? दरअसल, जीएमवीएन यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) से रिटायर्ड करीब 32 कर्मचारियों ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उन्हें रिटायर्ड हुए कई समय बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक निगम ने उन्हें अभी तक छठें और सातवें वेतन आयोग के लंबित एरियर एवं ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया है.
साथ में ये भी कहा है कि यह भुगतान उन्हें मय ब्याज समेत देने के आदेश जीएमवीएन के प्रबंध निदेशक को दिए जाएं. उनकी ओर से याचिका में राज्य सरकार, जीएमवीएन प्रबंध निदेशक और महाप्रबंधक को पक्षकर बनाया गया है.
याचिका में उनकी ओर से आगे ये भी कहा गया है कि छठें वेतन आयोग 2006 से लागू हो गया था. तब से उन्हें 31 जुलाई 2009 तक का एरियर नहीं दिया गया. वहीं, सातवें वेतन आयोग पहली जनवरी 2016 से लागू हो गया था. उसमें भी साल 2016 से 30 जून 2019 तक का एरियर और डीए तक नहीं दिया गया है.
ऐसे में उनकी ओर से कोर्ट में प्रार्थना की गई है कि उन्हें ये सभी लाभ मय ब्याज समेत देने के आदेश जीएमवीएन के प्रबंध निदेशक को दिए जाएं. वहीं, मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कर्मचारियों के सभी देयकों का भुगतान करने को कहा है. साथ ही अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका कारण बताना होगा.
बता दें कि यह आदेश कोर्ट ने 16 अक्टूबर को दिया. आदेश की प्रति याचिकाकर्ताओं को अब प्राप्त हुई है. वहीं, कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारियों में उम्मीद जग गई है कि अब उनका एरियर एवं ग्रेच्युटी का भुगतान हो जाएगा.
जीएमवीएन के बारे में जानिए: गढ़वाल मंडल विकास निगम उत्तराखंड सरकार का एक उपक्रम है. जिसकी स्थापना 31 मार्च 1976 को हुई थी. इसका मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना है. खासकर गढ़वाल मंडल क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को खोजना, विकसित करना और यात्रियों को सुविधा मुहैया कराना है.
इसके अलावा चारधाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बदरीनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ठहरने, भोजन और यात्रा पैकेजों की व्यवस्था करना है. साथ ही साहसिक खेल रिवर राफ्टिंग, ट्रेकिंग, स्कीइंग और नेचर कैंपिंग जैसी गतिविधियों का संचालन करना है.
वहीं, जीएमवीएन का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और स्थानीय लोगों का पलायन रोकना है. वर्तमान में पूरे गढ़वाल क्षेत्र में जीएमवीएन के 90 से ज्यादा गेस्ट हाउस, टूरिस्ट बंगले और रिसॉर्ट मौजूद हैं. जिसमें 1,200 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं.
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