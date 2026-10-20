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GMVN के 32 कर्मचारियों को रिटायरमेंट का लाभ न देने के मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

क्या है मामला? दरअसल, जीएमवीएन यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) से रिटायर्ड करीब 32 कर्मचारियों ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उन्हें रिटायर्ड हुए कई समय बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक निगम ने उन्हें अभी तक छठें और सातवें वेतन आयोग के लंबित एरियर एवं ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया है.