कार्बेट पार्क में जिप्सी संचालन मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने इनसे मांगी रिपोर्ट

नैनीताल: जिम कार्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी संचालन को लेकर नए पंजीकृत स्थानीय वाहन स्वामियों को पार्क की ओर से जारी लिस्ट में शामिल न करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और निदेशक कॉर्बेट पार्क से नए जिप्सी संचालकों के लिए क्या मानक तय किए गए हैं? उसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. अब मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी. दरअसल, चक्षु करगेती और सावित्री अग्रवाल समेत अन्य लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि कॉर्बेट पार्क में जिप्सी के लिए लॉटरी प्रक्रिया भाग लेने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है, उसके तहत सभी परमिट होल्डर जिनके पास वैलिड परमिट है और शर्तों को पूरा कर रहे हैं.

चाहे वे पुराने परमिट धारक हो या फिर नए, उन सब को लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की ओर से विशेष कैटेगरी की जिप्सी स्वामी को ही पंजीकृत किया जा रहा है. 2 साल पुराने पंजीकृत जिप्सियों को प्रतिभाग नहीं करने दिया जा रहा है.