कार्बेट पार्क में जिप्सी संचालन मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने इनसे मांगी रिपोर्ट
कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी संचालन मामले में स्थानीय वाहन स्वामियों को प्रक्रिया से बाहर रखने पर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 24, 2025 at 9:08 PM IST
नैनीताल: जिम कार्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी संचालन को लेकर नए पंजीकृत स्थानीय वाहन स्वामियों को पार्क की ओर से जारी लिस्ट में शामिल न करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और निदेशक कॉर्बेट पार्क से नए जिप्सी संचालकों के लिए क्या मानक तय किए गए हैं? उसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. अब मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी. दरअसल, चक्षु करगेती और सावित्री अग्रवाल समेत अन्य लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि कॉर्बेट पार्क में जिप्सी के लिए लॉटरी प्रक्रिया भाग लेने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है, उसके तहत सभी परमिट होल्डर जिनके पास वैलिड परमिट है और शर्तों को पूरा कर रहे हैं.
चाहे वे पुराने परमिट धारक हो या फिर नए, उन सब को लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की ओर से विशेष कैटेगरी की जिप्सी स्वामी को ही पंजीकृत किया जा रहा है. 2 साल पुराने पंजीकृत जिप्सियों को प्रतिभाग नहीं करने दिया जा रहा है.
जबकि, इन लोगों के पिछले साल आरटीओ से परमिट हासिल किए हैं. साथ ही कोर्ट के पूर्व आदेशों का उल्लंघन है. उनको इसमें प्रतिभाग न करने की वजह से जिप्सी संचालक बेरोजगार हो गए हैं. इसलिए उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए. वहीं, मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और कॉर्बेट पार्क के निदेशक को रिपोर्ट पेश करने आदेश दिए हैं.
बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के विभिन्न जोन में सफारी होती है. जिसके लिए जिप्सी संचालित की जाती है. जहां पर्यटकों को जंगल के अंदर जिप्सी से घुमाया जाता है. ऐसे में पार्क में जिप्सी संचालन के लिए वाहन स्वामियों का पंजीकरण किया जाता है. इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार उपलब्ध होता है, लेकिन कुछ जिप्सी संचालक ने उन्हें लिस्ट से बाहर करने के आरोप लगाए हैं.
