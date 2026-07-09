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मुस्लिम प्रेमी जोड़े की सुरक्षा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, मांस तस्करी में आरोपी को मिली अग्रिम जमानत

नैनीताल: मुस्लिम प्रेमी जोड़े को सुरक्षा दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने रुड़की के सिविल लाइन थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि प्रेमी जोड़े के प्रार्थना पत्र पर उनके खतरे का आंकलन करके सुरक्षा मुहैया कराया जाए.

क्या है मामला? दरअसल, रुड़की के मुस्लिम जोड़े ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की है. जिसमें कहा गया कि वे दोनों बालिग हैं. उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज से 3 मार्च 2026 को निकाह किया है. उम्र को लेकर युवती की जन्म तिथि 2007 का जन्म प्रमाण पत्र पेश किया गया. दोनों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं. युवती पिछले 6 साल से रुड़की में रह रही है.

याचिका में आरोप लगाया गया कि उनकी शादी से उनके परिजन खुश नहीं हैं और उन्हें अपनी जान का खतरा बना हुआ है. सुरक्षा दिए जाने को लेकर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश लता देवी बनाम उत्तर प्रदेश में पारित आदेश को आधार बनाकर कहा कि प्रेमी जोड़ा सुरक्षा पाने का हकदार है.

खतरे को देखते हुए उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए रुड़की सिविल लाइन थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि खतरे को देखते हुए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए.

रुड़की गोमांस तस्करी के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत: रुड़की के खेलपुर में गोमांस की तस्करी करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने फिलहाल आरोपी उस्मान को अग्रिम जमानत दे दी है. साथ ही सरकार से तीन हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. कोर्ट ने ये भी कहा है कि घटनास्थल की जो वीडियोग्राफी की गई है, उसे भी पेश किया जाए.