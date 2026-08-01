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उत्तराखंड के तकनीकी विश्वविद्यालयों में संविदा कर्मियों को हटाने का मामला, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )