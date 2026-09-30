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साल 1951-52 के बाढ़ प्रभावित परिवारों के भूमि आवंटन मामले में सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बाढ़ प्रभावित परिवारों को हरिद्वार के पथरी वन क्षेत्र में भूमि आवंटन की मांग वाली याचिका को नैनीताल हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दिया है. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने 22 सितंबर 2026 के प्रत्यावेदन पर याचिकाकर्ताओं को हरिद्वार जिलाधिकारी के समक्ष नया प्रत्यावेदन देने की छूट दी है.

क्या है मामला? दरअसल, राम बहादुर समेत अन्य याचिकाकर्ताओं का कहना था कि साल 1951-52 में बाढ़ में मुजफ्फरनगर के अलग-अलग गांवों में उनकी कृषि भूमि बह गई थी. इसके बाद तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 अप्रैल 1952 को अधिसूचना जारी कर बाढ़ प्रभावित परिवारों को हरिद्वार जिले (तत्कालीन सहारनपुर) के पथरी वन क्षेत्र में भूमि देने का प्रस्ताव किया. इसके बाद पथरी वन क्षेत्र की वन भूमि को डी-नोटिफाई भी कर दिया गया. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि डी-नोटिफाई की गई भूमि उन्हें आवंटित नहीं की गई. जबकि, इसी तरह की परिस्थिति वाले अन्य लोगों को वन भूमि आवंटित कर दी गई. याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वो पथरी आरक्षित वन (कम्पार्टमेंट संख्या 1 व 3) में, जिसे 10 अप्रैल 1952 को आरक्षित वन से मुक्त किया गया था, याचिकाकर्ताओं या उनके पूर्वजों के पक्ष में भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी करें. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता आदेश की तिथि से तीन हफ्ते के भीतर हरिद्वार जिलाधिकारी के समक्ष नया प्रत्यावेदन दे सकते हैं और जिलाधिकारी उस पर कानून के अनुसार अधिकतम 9 महीने के भीतर निर्णय लेंगे. यानी अब याचिकाकर्ता हरिद्वार जिलाधिकारी के समक्ष नया प्रत्यावेदन दे सकते हैं. तथ्य को छिपाकर दाखिल की अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट ने ठोका जुर्माना: नैनीताल हाईकोर्ट में एक आवेदक को पूर्व में दाखिल याचिका और उसमें पारित आदेश के तथ्य को छिपाकर अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करना भारी पड़ गया. न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए आवेदक की अर्जी खारिज कर दी. साथ ही न्यायालय को जान बूझकर गुमराह करने का प्रयास मानते हुए आवेदक पर 50 हजार रुपए का अनुकरणीय जुर्माना भी लगाया है.