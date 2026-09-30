साल 1951-52 के बाढ़ प्रभावित परिवारों के भूमि आवंटन मामले में सुनवाई, जानिए क्या हुआ?
मुजफ्फरनगर बाढ़ प्रभावित परिवारों को पथरी वन क्षेत्र में भूमि आवंटन पर सुनवाई, तथ्य छिपाकर अग्रिम जमानत दाखिल करने वाले पर भी लगा जुर्माना
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 30, 2026 at 2:59 PM IST
नैनीताल: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बाढ़ प्रभावित परिवारों को हरिद्वार के पथरी वन क्षेत्र में भूमि आवंटन की मांग वाली याचिका को नैनीताल हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दिया है. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने 22 सितंबर 2026 के प्रत्यावेदन पर याचिकाकर्ताओं को हरिद्वार जिलाधिकारी के समक्ष नया प्रत्यावेदन देने की छूट दी है.
क्या है मामला? दरअसल, राम बहादुर समेत अन्य याचिकाकर्ताओं का कहना था कि साल 1951-52 में बाढ़ में मुजफ्फरनगर के अलग-अलग गांवों में उनकी कृषि भूमि बह गई थी. इसके बाद तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 अप्रैल 1952 को अधिसूचना जारी कर बाढ़ प्रभावित परिवारों को हरिद्वार जिले (तत्कालीन सहारनपुर) के पथरी वन क्षेत्र में भूमि देने का प्रस्ताव किया. इसके बाद पथरी वन क्षेत्र की वन भूमि को डी-नोटिफाई भी कर दिया गया.
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि डी-नोटिफाई की गई भूमि उन्हें आवंटित नहीं की गई. जबकि, इसी तरह की परिस्थिति वाले अन्य लोगों को वन भूमि आवंटित कर दी गई. याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वो पथरी आरक्षित वन (कम्पार्टमेंट संख्या 1 व 3) में, जिसे 10 अप्रैल 1952 को आरक्षित वन से मुक्त किया गया था, याचिकाकर्ताओं या उनके पूर्वजों के पक्ष में भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी करें.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता आदेश की तिथि से तीन हफ्ते के भीतर हरिद्वार जिलाधिकारी के समक्ष नया प्रत्यावेदन दे सकते हैं और जिलाधिकारी उस पर कानून के अनुसार अधिकतम 9 महीने के भीतर निर्णय लेंगे. यानी अब याचिकाकर्ता हरिद्वार जिलाधिकारी के समक्ष नया प्रत्यावेदन दे सकते हैं.
तथ्य को छिपाकर दाखिल की अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट ने ठोका जुर्माना: नैनीताल हाईकोर्ट में एक आवेदक को पूर्व में दाखिल याचिका और उसमें पारित आदेश के तथ्य को छिपाकर अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करना भारी पड़ गया. न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए आवेदक की अर्जी खारिज कर दी. साथ ही न्यायालय को जान बूझकर गुमराह करने का प्रयास मानते हुए आवेदक पर 50 हजार रुपए का अनुकरणीय जुर्माना भी लगाया है.
क्या है मामला? दरअसल, हरिद्वार के भगवानपुर निवासी समीर ने नैनीताल हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया. जिसमें कहा गया कि उसे अग्रिम जमानत दी जाए. जिस पर राज्य सरकार की ओर से लिखित निर्देशों के आधार पर न्यायालय को बताया गया कि अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने से पहले आवेदक ने आपराधिक रिट याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक और दर्ज मुकदमे को निरस्त करने की मांग थी.
उस याचिका में आवेदक ने न्यायालय के समक्ष यह वचन दिया था कि वो 20 मई 2026 तक या उससे पहले संबंधित न्यायालय में आत्मसमर्पण कर देगा. राज्य की ओर से आगे ये भी कहा गया कि आवेदक ने न तो न्यायालय को दिए गए इस वचन का पालन किया, बल्कि इसके विपरीत पूर्व की रिट याचिका और उसमें पारित आदेश के तथ्य को जानबूझकर छिपाते हुए अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर दी. इसलिए इसकी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने योग्य है. न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिवक्ता द्वारा दिए गए लिखित निर्देशों को अभिलेख पर लिया.
न्यायालय ने कहा कि आवेदक का आचरण न्यायालय को गुमराह करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है. इसी आधार पर अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज करते हुए आवेदक को 50 हजार रुपए की राशि चार हफ्ते के भीतर उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में जमा करने के निर्देश दिए गए. निर्धारित समय में राशि जमा न करने पर इसे संबंधित जिलाधिकारी/कलेक्टर के माध्यम से भू-राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूल किया जाएगा.
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