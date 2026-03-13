ETV Bharat / state

किच्छा नगर पालिका चुनाव मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए क्या है मामला?

किच्छा नगर पालिका चुनाव मामला, नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अब हाईकोर्ट इस मामले में 17 मार्च को करेगा सुनवाई

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 13, 2026 at 4:52 PM IST

नैनीताल: किच्छा नगर पालिका का आरक्षण तय होने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से चुनाव न कराए जाने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई. आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि किच्छा नगर पालिका में पिछले डेढ़ साल से प्रशासक के द्वारा ही सभी काम किए जा रहे हैं. सभी नगर पालिकाओं का चुनाव हो चुका है, लेकिन किच्छा नगर पालिका का चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं. ऐसे में चुनाव कराया जाए.

क्या है मामला? दरअसल, किच्छा निवासी नईमूल हुसैन समेत अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने 14 दिसंबर 2024 को प्रदेश के 43 नगर पालिका अध्यक्ष पदों के लिए प्रस्तावित आरक्षण की अधिसूचना जारी कर उसमें आम जनता से आपत्तियां मांगी थी, लेकिन इस अधिसूचना में किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष के आरक्षण का उल्लेख नहीं था. जिससे आशंका लगाई गई कि सरकार वहां नगर पालिका चुनाव टालना चाहती है.

इसके अलावा आरक्षण आवंटन नियमावली के अनुसार, जितने भी पालिका अध्यक्ष के पद होंगे, उसी के अनुसार रोस्टर के आधार पर आरक्षण का निर्धारण होगा, लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार ने 43 पालिका अध्यक्ष पदों के आधार पर ही रोस्टर तय किए हैं. याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, सरकार ने पूर्व में किच्छा नगर पालिका के कुछ वार्ड गांवों में मिला दिए थे. जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी.

इसके बाद सरकार ने इन क्षेत्रों को दोबारे नगर पालिका में मिला दिया, लेकिन अब वहां नगर पालिका के चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है. इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि किच्छा नगर पालिका का आरक्षण तय करें. अब आरक्षण भी तय हो चुका है, लेकिन चुनाव नहीं कराया गया. इसलिए जल्द वहां किच्छा नगर पालिका का चुनाव कराया जाए.

