ETV Bharat / state

उत्तराखंड के किच्छा खान फार्म विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई, एसडीएम और एसएचओ कोर्ट में हुए पेश

किच्छा खान फार्म को लेकर सायरा वाड्रा और नसरीन सांगा के बीच चल रहा है विवाद, राज्य सरकार समेत अन्य विपक्षीगणों से जवाब तलब

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 6, 2026 at 6:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में पिपलिया मोड़ स्थित खान फार्म पर जबरन कब्जा करने के बाद वहां मौजूद महिलाओं, बच्चों और बेजुबान पशुओं को सुरक्षा मुहैया कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट की एकलपीठ ने एसएसपी और जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित पक्षकारों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए. राज्य सरकार और अन्य विपक्षीगणों से कहा है कि 3 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करें.

मामले में पूर्व के आदेश पर किच्छा एसडीएम गौरव पांडे और एसएचओ किच्छा रवि कुमार व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए. उनकी ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि फार्म में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 164 का प्रयोग किया गया था. क्योंकि, वहां पर माहौल सही नहीं था.

जैसे ही उन्हें हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट का आदेश मिला, वैसे ही उन्होंने 164 की कार्रवाई पर रोक लगा दी. संपति पर याचिकाकर्ताओं को कब्जा दिलाने के साथ-साथ सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई. क्योंकि, इससे पहले उनको याचिकाकर्ताओं की ओर से सिविल कोर्ट के स्टे ऑर्डर की प्रति नहीं दी गई थी.

ऐसे में उनके लिए यह चुनौती हो गई थी कि कौन फार्म का असली स्वामी है? इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 164 की कार्रवाई की गई. जिस पर कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता से कार्य करना चाहिए. क्योंकि, सोशल मीडिया का जमाना है. मामूली सी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं. आज यानी 6 जुलाई को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ में हुई.

KICHHA KHAN FARM DISPUTE
किच्छा खान फार्म भूमि विवाद (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

क्या है मामला? दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट में सिकंदर आलम खान ने एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि किच्छा क्षेत्र के पिपलिया मोड़ पर कुलसुम खान फार्म मौजूद है. जिसमें पहला पक्ष कांग्रेस से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सायरा वाड्रा है. जबकि, इसी फार्म का दूसरा पक्ष नसरीन सांगा है.

अब दोनों ही पक्ष इस फार्म पर अपना-अपना अधिकार बता रही हैं. जबकि, यह फार्म हाउस उनकी बुआ यानी कुलसुम खान का है. साल 2024 में कुलसुम खान ने अपनी यह वसीयत सायरा वाड्रा और उनके चचरे भाई सिकंदर आलम खान (याचिकाकर्ता) के नाम पर की थी. जबकि, उनकी बुआ की मौत 18 दिसंबर 2025 को हो गई थी.

याचिकाकर्ता सिकंदर खान का कहना है कि जैसे ही इसकी खबर दूसरे पक्ष यानी बुआ की बहन नसरीन सांगा को लगी, तो वो 6 लोगों को साथ लेकर फार्म पर कब्जा करने के लिए आ गए. आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से फार्म पर कब्जा कर लिया गया. साथ ही उस वक्त वहां पर रह रहे पुरुषों को बाहर कर दिया गया. जबकि, महिलाओं, बच्चों और बेजुबानों को बाहर जाने पर रोक लगा दी गई.

इस संबंध में उनकी ओर से प्रशासन से बात की गई. जिसमें उनकी ओर से कहा कि उनके पास ओरिजिनल रजिस्टर्ड वसीयत है, उन्हें 11 जून 2026 को सिविल कोर्ट से इस मामले में स्टे मिला है. इसकी आदेश की प्रति भी उन्होंने दिखाई, लेकिन आरोप है कि प्रशासन और दूसरे पक्ष के लोगों ने कोर्ट के आदेश को नहीं माना. दूसरे पक्ष यानी नसरीन सांगा को कब्जा दिला दिया. याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि इस मामले में हस्तक्षेप कर उन्हें न्याय दिलाया जाए. क्योंकि, मामले में कोर्ट के आदेश की स्पष्ट तौर पर अवहेलना हुई है.

संबंधित खबरें पढ़ें-

TAGGED:

NAINITAL HIGH COURT ON KHAN FARM
UDHAM SING NAGAR LAND DISPUTE
किच्छा खान फार्म जमीन विवाद
नैनीताल हाईकोर्ट सायरा वाड्रा जमीन
KICHHA KHAN FARM DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.