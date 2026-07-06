ETV Bharat / state

उत्तराखंड के किच्छा खान फार्म विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई, एसडीएम और एसएचओ कोर्ट में हुए पेश

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )