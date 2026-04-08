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देहरादून के खाती गांव में मनरेगा का पैसा चहेतों पर खपाने के मामले में सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

कालसी विकासखंड के खाती गांव के ग्राम प्रधान पर मनरेगा यानी वीबीजीरामजी के मजदूरों का पैसा डकारने के आरोप, हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश

Uttarakhand High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 8, 2026 at 10:45 PM IST

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नैनीताल: देहरादून जिले के कालसी विकासखंड के खाती गांव में ग्राम प्रधान की ओर से विकास के लिए जारी फंड का दुरुपयोग और मनरेगा (वीबीजीरामजी) में रजिस्टर्ड मजूदरों से सेवा न लेते हुए उनकी जगह अपने खास लोगों को लाभ देने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को कोर्ट ने निस्तारित कर याचिकाकर्ता से कहा कि अनियमितताओं के खिलाफ वे राज्य पंचायती राज एक्ट की धारा 91 की उप धाराओं के तहत अपनी शिकायत वहां दर्ज करा सकते हैं. इस पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

क्या है मामला? दरअसल, खाती गांव के ग्रामीण गोपाल सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके गांव में साल 2024 में मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अब वीबीजीरामजी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM G) के तहत कई विकास कार्य होने थे. जिनको पूरा करने के लिए बेरोजगार ग्रामीणों को अधिकृत किया गया था.

ग्राम प्रधान पर लगाए गए गंभीर आरोप: इसके लिए उनके जॉब कार्ड भी भरे गए थे, लेकिन उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम प्रधान ने उसका लाभ उन्हें न देते हुए अपने सगे संबंधियों और सरकारी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया. जिसके तहत उनके फर्जी मस्टरोल भरकर भुगतान कराया. जो कि मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले बेरोजगार मजदूरों के हित के खिलाफ है.

उनके रोजगार का हित ग्राम प्रधान ने मारा है. इसलिए इस मामले की जांच कराई जाए कि कैसे ग्राम प्रधान ने अपने चेहतों को इस योजना में शामिल कराकर उन्हें लाभ पहुंचाया? इस संबंध में उनकी (गोपाल सिंह) ओर से शिकायत भी की गई, लेकिन बेरोजगारों की शिकायत पर विभाग ने कोई निर्णय नहीं लिया. आज यानी 8 अप्रैल को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने के बाद मनरेगा मजदूरों से कहा है कि वे इस संबंध में अपनी शिकायत पंचायती राज एक्ट की धारा 91 की उप धाराओं में दर्ज कराएं.

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