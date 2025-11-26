कॉर्बेट पार्क से वन गुर्जरों के विस्थापन मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, नोटिफिकेशन पेश करने के आदेश
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से वन गुर्जरों के विस्थापन से जुड़े मामले पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से नोटिफिकेशन पेश करने को कहा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 26, 2025 at 11:01 PM IST
नैनीताल: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से वन गुर्जरों के विस्थापन से जुड़ी एक जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दो हफ्ते के भीतर कॉर्बेट पार्क के पुनर्गठन से संबंधित नोटिफिकेशन कोर्ट में पेश करने को कहा है.
दरअसल, कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला और झिरना जोन में रहने वाले अब्दुल रहमान समेत 57 वन गुर्जरों की ओर से नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की युगलपीठ में हुई.
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वो लंबे समय से कॉर्बेट में रहते आ रहे हैं. साल 1991 में सीटीआर यानी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रीऑर्गेनाइजेशन के चलते वो आरक्षित वन क्षेत्र से बफर जोन में शामिल हो गए. तब से लेकर आज तक वो बफर जोन में रहते आ रहे हैं.
सरकार की ओर से वन गुर्जरों को पुनर्वास के लिए योजना बनाई गई है, लेकिन आज तक उन्हें पुनर्वास नहीं किया गया. उन्होंने कोर्ट से राज्य सरकार को इस संबंध में निर्देशित करने की मांग की. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट ने निर्देश दिया कि वो सीटीआर के पुनर्गठन को लेकर साल 1991 में जारी अधिसूचना को दो हफ्ते के अंदर अदालत में पेश करें. अब पूरे मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.
तराई के गुर्जरों के मामले में हो चुकी सुनवाई: गौर हो कि इसी साल जुलाई महीने में नैनीताल हाईकोर्ट ने वन गुर्जरों से जुड़े एक मामले में सुनवाई की थी. जिसमें कोर्ट ने वन गुर्जरों को खेती करने की अनुमति दी थी. इस आदेश से तराई के करीब 1 हजार वन गुर्जर परिवार लाभान्वित हो सकेंगे.
क्या था यह मामला? दरअसल, तराई पूर्वी, तराई पश्चिमी और तराई केंद्रीय वन प्रभाग में निवास कर रहे वन गुर्जर अली जान, गुलाम रसूल, मो यूसुफ और गुलाम रसूल ने अलग-अलग याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कई सालों से रंगशाली और डॉली रेंज में निवास कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग अतिक्रमण के नाम पर उन्हें खेती करने से रोक रहा है.
उनकी खेती वाली भूमि पर वन पौधरोपण कर रहा है. जो कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन है. सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने वन गुर्जरों को खेती करने की अनुमति दी. साथ ही निर्देश दिए कि वन गुर्जर खेती वाली भूमि का इस्तेमाल व्यावसायिक रूप में नहीं कर सकेंगे.
ये भी पढ़ें-
- तराई के 1000 वन गुर्जर परिवारों को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत, खेती करने की मिली अनुमति
- पौड़ी में वन गुर्जरों के बहुरेंगे दिन, सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ
- वन गुर्जर विस्थापन मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के दोबारा मांगा जवाब
- मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर वन गुर्जर, विस्थापन की आस में पथराई आंखें
- उत्तराखंड में वन गुर्जरों के आएंगे दिन, वन विभाग करने जा रहा है ये काम
- आखिर क्यों उत्तराखंड में सड़कों पर ठोकरें खा रहे वन गुर्जर, जानें पूरा मामला