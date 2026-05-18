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धर्मांतरण और सरकारी योजनाओं का दोहरा लाभ लेने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

नैनीताल: हिंदू धर्म के कई लोगों की ओर से ईसाई धर्म अपनाने और सरकारी योजनाओं का दोहरा लाभ लेने के मामले पर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायधीश न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि ऐसे कितने लोग हैं? जो धर्म परिवर्तन करके सरकारी योजनाओं का दोहरा लाभ ले रहें हैं, उनको तीन हफ्ते के भीतर पक्षकार बनाएं. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन हफ्ते बाद की तारीख नियत की है.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, पिथौरागढ़ निवासी दर्शन लाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके वहां कई लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है. जबकि, इनको पहले से ही कई सरकारी योजनाओ का लाभ और आरक्षण मिल रहा था. अब दूसरा धर्म अपनाने पर उसका भी लाभ ले रहे हैं. जिसकी वजह से अन्य लोगों को मिलने वाले सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है.

ये लोग धर्म परिवर्तन करके सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं. जिसकी वजह से उनको मिलने वाली योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है. इसलिए इन्हें दो-दो जगह का लाभ न दिया जाए. आज तक पिथौरागढ़ में कितने लोगों की ओर से धर्म बदला गया? उसकी लिस्ट चर्च से याचिकाकर्ता की ओर से पेश की गई. जिस पर कोर्ट ने ऐसे ही अन्य लोगों की लिस्ट भी कोर्ट में पेश करने को कहा है. जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि इस पर रोक लगाई जाए.

उधम सिंह नगर में धर्मांतरण मामले में प्रशासन की कड़ी चेतावनी: उधम सिंह नगर में लगातार सामने आ रहे धर्मांतरण के मामलों को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह सतर्क हो गया है. डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और पुलिस अधिकारियों के साथ धर्मांतरण, अवैध धार्मिक संरचनाओं एवं अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. प्रशासन ने स्पष्टतौर पर कहा है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.