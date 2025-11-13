ETV Bharat / state

सुंदरखाल गांव में मूलभूत सुविधा और विस्थापन मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार ने पेश की रिपोर्ट

साल 1975 से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है नैनीताल का सुंदरखाल गांव, ग्रामीण सुविधाएं मुहैया कराने या फिर विस्थापन की कर रहे मांग

NAINITAL HIGH COURT
नैनीताल उच्च न्यायालय (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 13, 2025 at 3:13 PM IST

3 Min Read
नैनीताल: साल 1975 से आज तक कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे सुंदरखाल क्षेत्र में रह रहे लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने और उनके विस्थापन के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तिथि नियत की है.

सरकार ने कोर्ट में पेश की रिपोर्ट: हाईकोर्ट ने इसी से जुड़े एक जनहित याचिका में याचिकाकर्ता को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है. इस बार सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट में अपने शपथ पत्र पेश किए. जिसमें कहा गया कि सरकार इनको विस्थापित कर रही है, लेकिन इतनी जगह एक साथ नहीं मिल पा रही है. अलग-अलग विस्थापित करने का प्रकरण शासन में लंबित है. इसलिए स्थिति से अवगत कराने के लिए एक हफ्ते का समय दिया जाए.

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी थी रिपोर्ट: हाईकोर्ट ने सरकार को समय देते हुए अगली सुनवाई 21 नवंबर की तिथि नियत की है. पूर्व में कोर्ट ने पूछा था कि साल 2014 में क्षेत्र के लोगों के विस्थापन के लिए बनाई गई कमेटी के निर्णय पर राज्य सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया है? 4 हफ्ते के भीतर उसकी प्रगति रिपोर्ट भी पेश करें. जिस पर आज सरकार ने शपथ पत्र पेश किया.

SUNDARKHAL VILLAGE PROBLEM
सुंदरखाल गांव (फाइल फोटो- ETV Bharat)

क्या है मामला? दरअसल, समाजसेवी संस्था इंडिपेंडेंट मीडिया सोसाइटी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया है. जिसमें कहा गया है कि नैनीताल जिले के सुंदरखाल में साल 1975 से रह रहे ग्रामीणों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है. जिसे लेकर पिछले कई सालों से सुंदरखाल के ग्रामीण विस्थापन की मांग राज्य सरकार से करते आ रहे हैं.

SUNDARKHAL VILLAGE PROBLEM
सुंदरखाल गांव के लोग (फाइल फोटो- ETV Bharat)

वहीं, सरकार ने साल 2014 में एक कमेटी बनाकर विस्थापन करने का निर्णय लिया. बावजूद इसके आज तक उन्हें विस्थापित नहीं किया गया है. न ही राज्य सरकार ने आज तक उन्हें जरूरी मूलभूत सुविधाएं दी. जबकि, उनका इलाका अति दूरस्थ क्षेत्र में आता है. जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि या उन्हें विस्थापित किया जाए या फिर उन्हें जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए.

SUNDARKHAL VILLAGE PROBLEM
चूल्हे पर खाना बनाती महिला (फाइल फोटो- ETV Bharat)

बता दें कि रामनगर से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर सुंदरखाल गांव स्थित है, लेकिन विकास के हर मानक पर यह गांव पिछड़ा हुआ है. यहां करीब 2500 वोटर हैं, लेकिन आज भी यहां न तो बिजली की सुविधा है, न शुद्ध जल, न स्वास्थ्य केंद्र, न शिक्षा और न ही गांव तक सड़क. ऐसे में ग्रामीण सुविधाएं मुहैया कराने या विस्थापन की मांग कर रहे हैं.

