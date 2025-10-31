ETV Bharat / state

उत्तराखंड पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, दूसरी पीठ को मामला रेफर

उत्तराखंड में 2 हजार पदों पर चल रही पुलिस भर्ती, आयु सीमा में छूट को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, दूसरी पीठ को रेफर मामला

NAINITAL HIGH COURT
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
October 31, 2025

नैनीताल: उत्तराखंड में चल रही 2000 पदों पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया के मामले में आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर दायर याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया है. साथ ही इसकी अग्रिम सुनवाई के लिए दूसरी पीठ को रेफर कर दिया है.

नैनीताल हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग का हो रहा दुरुपयोग: याचिकाकर्ता का कहना है कि कुछ लोग नैनीताल हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग कर कोर्ट की प्रोसिडिंग का दुरुपयोग कर सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं, जो कि आईटी एक्ट के खिलाफ है. जिसकी वजह से वादकारी, अधिवक्ता और कोर्ट की छवि धूमिल हो रही है.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, चमोली निवासी रोशन सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को यूके उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने 2,000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी. जिसकी चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है.

समय पर भर्ती न होने पर युवाओं की निकली उम्र: विज्ञप्ति में 1,550 नए पद हैं. जबकि, 450 पद 2021-22, 2022-23 के रिक्त पड़े पदों को भी शामिल किया गया है. याचिका में आगे कहा गया कि पूर्व में भर्ती नहीं होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गई है. लिहाजा, पुलिस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाए.

पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा को बढ़ाने की मांग: इतना ही नहीं उनका ये भी कहना था है कि पुलिस भर्ती के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है, वो 18 से 22 वर्ष है. उसमें भी संशोधन किया जाए. इस मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन कई बार सरकार को अपना प्रत्यावेदन दे चुका है, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई विचार नहीं किया गया.

आयु सीमा को कम से कम 25 साल करने की मांग: वहीं, याचिका में कहा गया है कि पुलिस की भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के नवयुवकों की आयु सीमा को 22 साल से बढ़ाकर कम से कम 25 साल किया जाए. क्योंकि, राज्य सरकार यह परीक्षा साल दर साल नहीं कराती. ऐसे में पुलिस में नौकरी की सपना देख रहे युवाओं को हताश होना पड़ रहा है.

