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नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में अनियमितताओं पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल: उत्तरकाशी में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM) में साल 2018 से 2022 तक हुई कई अनियमितताओं के मामले की जांच कराने को लेकर दायर जनहित याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. पूरे मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य और केंद्र सरकार से इस पर अपना जवाब पेश करने को कहा है.

आज यानी 9 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अन्य पक्षकारों से इसमें जवाब पेश करने को कहा था, लेकिन अभी तक जवाब पेश नहीं करने पर पक्षकारों की ओर से कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें शपथ पत्र पेश करने के लिए और समय दिया जाए. जिस पर कोर्ट ने उन्हें अतिरिक्त समय देते हुए जवाब पेश करने को कहा है.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, दिनेश चंद्र उनियाल ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की. जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तरकाशी में स्थित निम यानी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में साल 2018 से 2022 तक कई तरह की अनियमितताएं के साथ रोजगार देने के नाम पर कई तरह के घपले हुए हैं. लिहाजा, इस मामले की पूरी जांच कराई जाए.