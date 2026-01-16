ETV Bharat / state

ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के ट्रांसफर मामले पर हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, जानिए पूरा मामला

नैनीताल: उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में तैनात ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों (वीपीडीओ) के अंतरजनपदीय स्थानांतरण के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है. वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने शीतकालीन अवकाश से पहले इन सभी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है, जिनमें विभाग की ओर से स्थानांतरण रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने निदेशक की ओर से 3 जुलाई 2024 और सचिव पंचायती राज की ओर से 21 फरवरी 2025 को जारी किए गए स्थानांतरण रद्दीकरण आदेशों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है.

क्या है मामला? यह मामला तब शुरू हुआ, जब नवंबर 2023 में तत्कालीन सचिव, पंचायती राज ने कई वीपीडीओ के अनुरोध पर उन्हें एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित कर दिया था. हालांकि, बाद में विभाग ने इन आदेशों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वीपीडीओ एक जिला कैडर का पद है और इनका स्थानांतरण जिले के बाहर नहीं किया जा सकता. विभाग का ये भी तर्क था कि इन तबादलों से पहाड़ी जिलों में कर्मचारियों की भारी कमी हो गई है और मैदानी जिलों में संख्या बढ़ गई है, जिससे आरक्षण का ढांचा भी प्रभावित हुआ है.

सुनवाई के दौरान प्रदीप असवाल समेत कई याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि जब स्थानांतरण आदेश शासन के सचिव स्तर से जारी हुए थे तो उनके अधीनस्थ निदेशक इसे रद्द नहीं कर सकते थे. साथ ही ये दलील दी गई कि सचिव की ओर से बाद में जारी रद्दीकरण आदेश में स्वतंत्र सोच का अभाव था और यह केवल निदेशक की राय पर आधारित था. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह कोई नियमित 'वार्षिक स्थानांतरण' नहीं था, बल्कि विशेष परिस्थितियों में किया गया बदलाव था.

कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि 'उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017' के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते हैं. न्यायमूर्ति तिवारी ने कहा कि यह अधिनियम केवल नियमित वार्षिक तबादलों पर लागू होता है, जबकि वर्तमान स्थानांतरण राज्य सरकार ने नियोक्ता के रूप में अपनी 'अंतर्निहित शक्तियों' का उपयोग करते हुए किए थे. इसलिए इन तबादलों को केवल इस आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता कि वे स्थानांतरण अधिनियम के दायरे से बाहर थे.