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उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं पर बिजली उत्पादन टैक्स लगाने के मामले पर सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

नैनीताल हाईकोर्ट ने जल विद्युत परियोजनाओं पर विद्युत उत्पादन पर टैक्स लगाने के मामले पर सुनवाई की. जल विद्युत परियोजनाओं के हक में फैसला आया.

Nainital High Court
नैनीताल उच्च न्यायालय (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 27, 2026 at 6:19 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड सरकार की ओर से जल विद्युत परियोजनाओं पर विद्युत उत्पादन पर टैक्स लगाए जाने के खिलाफ दायर विशेष अपीलों पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. यह अपील विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं की ओर से दायर की गई है. मामले में न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने जल विद्युत परियोजनाओं के हक में फैसला देते हुए कहा है कि राज्य सरकार जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स नहीं लगा सकती. यह टैक्स लगाना राज्य सरकार का विषय नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार का है.

बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट की एकलपीठ ने एक्ट को सही ठहराते हुए विभिन्न हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनियों की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इस आदेश को हाइड्रो पावर कंपनियों ने विशेष अपील दायर कर खंडपीठ में चुनौती दी है.

विशेष अपीलों में सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी ने इस पर अलग-अलग मत दिए. इसकी पुष्टि के लिए पूर्व में न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ को रिफरेंस आदेश भेजा गया था. जिस पर आज यानी 27 अप्रैल को उनकी अदालत ने यह निर्णय दिया.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, राज्य बनने के बाद उत्तराखंड सरकार ने राज्य की नदियों में जल विद्युत परियोजनाएं लगाए जाने को लेकर विभिन्न कंपनियों को आमंत्रित किया था. जिसके तहत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्य और जल विद्युत कंपनियों के बीच करार हुआ. जिसमें तय हुआ कि उत्तराखंड को कुल उत्पादन के 12 फीसदी बिजली निशुल्क दी जाएगी.

जबकि, शेष बिजली उत्तर प्रदेश को बेची जाएगी, लेकिन साल 2012 में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिनियम 2012 (Uttarakhand Water Tax on Electricity Generation Act 2012) बनाकर जल विद्युत कंपनियों पर वायर की क्षमतानुसार 2 से 10 पैसा प्रति यूनिट वाटर टैक्स लगा दिया.

जिसे अलकनंदा पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, टीएचडीसी (THDC), एनएचपीसी (NHPC), स्वाति पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, भिलंगना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (JPVL) आदि ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी. जिस पर सुनवाई हुई.

वहीं, मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इनकी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि विधायिका को इस तरह का एक्ट बनाने का अधिकार है. यह टैक्स पानी के इस्तेमाल पर नहीं, बल्कि पानी से विद्युत उत्पादन पर है, जो संवैधानिक दायरे के भीतर बनाया गया है.

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उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजना
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