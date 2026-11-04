रामनगर चुकुम गांव विस्थापन मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार को 3 महीने में लेना होगा निर्णय
नैनीताल हाईकोर्ट में रामनगर के आपदा प्रभावित चुकुम गांव के विस्थापन मामले पर सुनवाई, उत्तराखंड के वन सचिव और केंद्र सरकार को अहम निर्देश
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 4, 2026 at 3:56 PM IST
नैनीताल: रामनगर के आपदा प्रभावित चुकुम गांव के विस्थापन को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार के वन सचिव को तत्काल विस्थापन प्रस्ताव केंद्र सरकार के फॉरेस्ट क्लीयरेंस पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही केंद्र सरकार से उनके लिए चिह्नित भूमि पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेने को कहा है.
कोसी नदी की बाढ़ और कटाव की मार झेल रहा चुकुम गांव: बता दें कि रामनगर के पास स्थित चुकुम गांव पिछले लंबे समय से कोसी नदी की बाढ़ और कटाव की मार झेल रहा है. ग्रामीणों के विस्थापन की मांग साल 1993 से उठ रही है. इस संबंध में उनकी ओर से साल 2024 तक लगातार शासन को प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन तकनीकी अड़चनों और शासन एवं केंद्र सरकार के स्तर पर प्रक्रिया लंबित रहने के कारण विस्थापन नहीं हो पाया.
बह चुकी चुकुम गांव की 70 फीसदी भूमि: वहीं, लगातार हो रहे भू-कटाव के कारण चुकुम गांव की लगभग 70 फीसदी भूमि बह चुकी है. कॉर्बेट नेशनल पार्क की परिधि में स्थित होने के कारण ग्रामीणों को वन्यजीवों के आतंक का भी सामना करना पड़ रहा है. बरसात के दौरान कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं. इस दौरान ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने पड़ती है.
नैनीताल हाईकोर्ट की टेबल पर चुकुम गांव विस्थापन का मामला: मामले में ग्रामीणों की ओर से गंगा सिंह नेगी समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने नैनीताल हाईकोर्ट में उनके विस्थापित करने की मांग की है. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि चुकुम गांव में रहना अब सुरक्षित नहीं है और ग्रामीणों को तत्काल विस्थापित किए जाने की आवश्यकता है. उनके विस्थापन को लेकर भूमि भी चिह्नित हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनको विस्थापित नहीं किया गया.
गौर हो कि कोसी नदी की वजह से चुकुम गांव के कई घर और कई नाली जमीन बह चुकी है. कई बार तो ऐसी नौबत भी आई है, जब लोगों को रात को अपने घरों से भागकर जंगल या सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी. ग्रामीण कई बार साफतौर पर कह चुके हैं कि उन्हें आश्वासन नहीं, सुरक्षित ठिकाना चाहिए. फिलहाल, नैनीताल हाईकोर्ट के इस आदेश से सालों से विस्थापन की राह देख रहे चुकुम गांव के ग्रामीणों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है.
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