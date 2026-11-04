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रामनगर चुकुम गांव विस्थापन मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार को 3 महीने में लेना होगा निर्णय

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

नैनीताल: रामनगर के आपदा प्रभावित चुकुम गांव के विस्थापन को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार के वन सचिव को तत्काल विस्थापन प्रस्ताव केंद्र सरकार के फॉरेस्ट क्लीयरेंस पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही केंद्र सरकार से उनके लिए चिह्नित भूमि पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेने को कहा है.

कोसी नदी की बाढ़ और कटाव की मार झेल रहा चुकुम गांव: बता दें कि रामनगर के पास स्थित चुकुम गांव पिछले लंबे समय से कोसी नदी की बाढ़ और कटाव की मार झेल रहा है. ग्रामीणों के विस्थापन की मांग साल 1993 से उठ रही है. इस संबंध में उनकी ओर से साल 2024 तक लगातार शासन को प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन तकनीकी अड़चनों और शासन एवं केंद्र सरकार के स्तर पर प्रक्रिया लंबित रहने के कारण विस्थापन नहीं हो पाया.