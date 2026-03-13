ETV Bharat / state

आईपीएस नीरू गर्ग और अरुण मोहन जोशी प्रतिनियुक्ति मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

नैनीताल: उत्तराखंड में आईजी पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी नीरू गर्ग और अरुण मोहन जोशी को प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन डीआईजी पद पर भेजने के आदेश को चुनौती देती याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने अगली सुनवाई के लिए सोमवार यानी 16 मार्च की तिथि नियत की है. पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

दरअसल, साल 2005 बैच की आईपीएस अधिकारी नीरू गर्ग को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में उप महानिरीक्षक और 2006 के आईपीएस व आईजी स्तर के अधिकारी अरुण मोहन जोशी को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन बीएसएफ (BSF) में डीआईजी (DIG) बनाया गया है. इस आशय का आदेश गृह मंत्रालय की ओर से 5 मार्च 2026 को जारी हुए थे.

आदेश को हाईकोर्ट में दी है चुनौती: इस आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने 6 मार्च 2026 को इन अधिकारियों को कार्यमुक्त करने का आदेश पारित किया था. जिसे इन अधिकारियों ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाओं में कहा गया कि वो साल 2005 और 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. अब उन्हें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार में भेजा जा रहा है.