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आईपीएस नीरू गर्ग और अरुण मोहन जोशी के डेपुटेशन मामले पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

उत्तराखंड के आईपीएस अधिकारी नीरू गर्ग और अरुण मोहन जोशी के प्रतिनियुक्ति मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई,18 मार्च तक सरकार को पेश करना होगा जवाब

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 16, 2026 at 8:51 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड में आईजी पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी नीरू गर्ग और अरुण मोहन जोशी को प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन डीआईजी पद पर भेजने के आदेश को चुनौती देती याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में आज काफी देर तक सुनवाई चली. आखिर में कोर्ट की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च की तिथि नियत की है. इस मामले में कोर्ट ने सरकार व केंद्र सरकार से इस मामले में तब तक जवाब पेश करने को कहा है.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, साल 2005 की आईपीएस अधिकारी (IPS) नीरू गर्ग को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में उप महानिरीक्षक और साल 2006 के आईपीएस व आईजी स्तर के अधिकारी अरुण मोहन जोशी को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन बीएसएफ (BSF) में डीआईजी (DIG) बनाया गया है. इस आशय का आदेश गृह मंत्रालय की ओर से 5 मार्च 2026 को जारी किए गए थे.

इस आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने 6 मार्च 2026 को दोनों अधिकारियों को कार्यमुक्त करने का आदेश पारित किया था. जिसे इन अधिकारियों ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से सवाल किया कि कितने पदों पर इस रैंक के कर्मचारियों को डेपुटेशन यानी प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना है और कितने पद स्थायी हैं?

इसके जवाब में कहा गया कि 16 ऐसे पद हैं, जिनको डेपुटेशन के आधार पर केंद्र में भेजा जा सकता है. बाकि, राज्य सरकार के अधीन हैं. मामले की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार सेमत केंद्र सरकार से 18 मार्च तक जवाब पेश करने को कहा है. इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 18 मार्च को होगी.

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