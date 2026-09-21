एससी/एसटी/ओबीसी के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ न देने पर सुनवाई, सरकार को नोटिस जारी
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ न देने के मामले पर सुनवाई, जानिए क्या हुआ?
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 21, 2026 at 5:17 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को निर्धारित नियमों के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ न दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही 6 हफ्ते के भीतर अपना जवाब पेश करने को कहा है.
क्या है मामला? दरअसल, हरिद्वार निवासी शेखर सैनी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 1994 में सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग को आगे लाने के लिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस एक्ट बनाया था. जिसके पैरा 3 में कहा गया था कि सरकारी सेवा में एसटी, एसएसी वर्ग के लिए 21 फीसदी और ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू होगा.
उसी के अनुसार सरकारी नौकरियों में पात्र लोगों की नियुक्ति होगी. इस एक्ट को उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड राज्य सरकार ने अधिग्रहण किया, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने बिना एक्ट को संशोधित किए हुए साल 2001 में एक शासनादेश जारी कर दिया.
शासनादेश में कहा गया कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति जाति (एसटी) को मिलने वाला 21 फीसदी आरक्षण को 11 फीसदी और अन्य वर्ग को मिलने वाला आरक्षण को 27 से 14 फीसदी कर दिया गया है. उस समय केवल 79 जातियां चिन्हित थी, अब इन्हें बढ़ाकर 294 कर दिया गया है.
एक्ट के मुताबिक, दिए जाने वाला आरक्षण कम कर दिया गया है. जनहित याचिका में कहा गया कि यह एक्ट एक तो उत्तर प्रदेश सरकार से अधिग्रहण किया हुआ है. पहले एक्ट को संशोधित किया जाए. राज्य सरकार की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार आरक्षण तय नहीं किया जा सकता या तो राज्य सरकार अपनी आरक्षण नियमावली बनाए. अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी.
ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े एक लेन-देन के चले खाता फ्रीज मामले में भी सुनवाई: नैनीताल हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े एक लेन-देन के चलते फ्रीज किए गए बैंक खाते के मामले में याचिकाकर्ताओं को राहत दी है. मामले में कोर्ट ने बैंक के समक्ष नया प्रतिवेदन दाखिल करने की अनुमति दी है. न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने भावना डांगी समेत अन्य की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया.
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता बीएस भंडारी और मुकुल डांगी ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किलों का बैंक खाता ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कुछ लेन-देन पाए जाने के कारण फ्रीज कर दिया गया था. मामले में एसबीआई को प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में शामिल किया गया.
एसबीआई की ओर से अदालत को बताया कि यदि याचिकाकर्ता खाते को अनफ्रीज करने के लिए एक नया प्रतिवेदन इस शर्त के साथ पेश करे कि लियन केवल ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी विवादित राशि तक सीमित रखा जाए और शेष राशि खाते में अनफ्रीज/जारी कर दी जाए, तो बैंक द्वारा उनके प्रतिवेदन पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा.
बैंक की ओर से ये भी बताया गया कि याचिकाकर्ता संख्या 2 भारतीय सेना में सेवारत है. जबकि, याचिकाकर्ता संख्या 1, जो कि एक गृहिणी है, वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं एवं अन्य खर्चों के लिए पूरी तरह अपने बचत बैंक खाते पर निर्भर है.
कोर्ट का आदेश: इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं को आज की तारीख से एक हफ्ते के भीतर बैंक के समक्ष प्रतिवेदन दाखिल करने की अनुमति दी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता ऐसा प्रतिवेदन दाखिल करते हैं, तो संबंधित बैंक को इसके बाद दो हफ्ते के भीतर उस पर निर्णय लेना होगा. वहीं, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर की नियत की है. इस बीच प्रतिवादियों को प्रति-शपथपत्र (काउंटर-एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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