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हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण तोड़फोड़ और हरिद्वार में ठेकेदारों के भुगतान मामले पर सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

नैनीताल: हल्द्वानी में शहर के सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के लिए निजी संपतियों को तोड़े जाने को लेकर दायर कई याचिकाओं पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई. सभी याचिकाओं को खंडपीठ ने एक साथ सुनवाई करते हुए पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश को अगली तिथि तक बढ़ा दिया है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. खंडपीठ अब मामले की अगली सुनवाई 4 जून को करेगा.

क्या है मामला? हल्द्वानी के ओके होटल व होटल हैप्पी होम समेत कई अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर कहा है कि हल्द्वानी मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज बस स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसकी जद में आ रही निजी संपत्ति धारकों को अल्प समय का नोटिस देकर उन्हें तोड़ने के आदेश जारी किए हैं, जो नियम विरुद्ध है. उनका पक्ष सुनने का उचित समय तक उन्हें नहीं दिया जा रहा है. याचिकाओं में ये भी कहा है कि वे सालों से यहां व्यवसाय कर रहे हैं.

अब निगम व प्रशासन उन्हें अतिक्रमण के नाम पर हटा रही है. उनको सुनवाई के मौका तक नहीं दिया गया. याचिकाओं में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि उनका पक्ष सुने बिना उन्हें नहीं हटाया जाए. जबकि, निगम की तरफ से कहा गया अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया है और उनका पक्ष सुनने के बाद ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है. जबकि, प्रशासन व निगम की ओर से रोड के चौड़ीकरण करने के लिए सरकारी भूमि पर बने दीवारों आवासों को हटाया गया है.

हरिद्वार में ठेकेदारों के भुगतान मामले पर सुनवाई: हरिद्वार नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद भी अभी तक दो दर्जन से ज्यादा ठेकेदारों को भुगतान नहीं करने को लेकर दायर दो याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे इस संबंध में फिर से एक नया प्रत्यावेदन नगर आयुक्त हरिद्वार नगर निगम को दो हफ्ते के भीतर दें.

कोर्ट ने नगर आयुक्त से कहा है कि वे इनके प्रत्यावेदन पर 8 हफ्ते के भीतर विधि अनुसार निर्णय लेकर उचित कार्रवाई करें. मामलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सभी याचिकाएं निस्तारित कर दी है. बता दें कि हरिद्वार निवासी संजय कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर कहा है कि नगर निगम हरिद्वार ने विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण कार्य करने के लिए टेंडर निकाला था. कार्य पूर्ण करने की अवधि भी निर्धारित की गई थी.