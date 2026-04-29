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हल्द्वानी में अंडरपास निर्माण पर हाईकोर्ट में सुनवाई, 2 हफ्ते के भीतर रेलवे को देना होगा जवाब

नैनीताल: हल्द्वानी में अंडरपास बनाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रेलवे को जवाब पेश करने के लिए 2 हफ्ते का और समय देते हुए उनसे जवाब पेश करने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते के बाद होगी.

आज यानी 29 अप्रैल को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पूर्व में कोर्ट ने रेलवे से जवाब पेश करने को कहा था, लेकिन अभी तक जवाब पेश नहीं किया गया. जिस पर कोर्ट ने रेलवे को और दो हफ्ते का समय देते हुए जवाब पेश करने को कहा है.

क्या है मामला? दरअसल, हल्द्वानी के ग्राम हाथी खाल, गोजाजाली निवासी पूर्व ग्राम प्रधान सुरेश चंद्र जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्राम गोजाजाली दक्षिण एवं हथियाल ग्राम सभा के निवासी फ्लाईओवर का निर्माण होने एवं रेलवे क्रॉसिंग लिंक मार्ग बंद हो जाने से रोजाना कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. इस संबंध में ग्रामीणों ने रेलवे के सक्षम अधिकारियों और जिला प्रशासन को समय-समय पर प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया था.