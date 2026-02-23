ETV Bharat / state

ऑल वेदर रोड परियोजना में मकानों को पहुंचा नुकसान, हाईकोर्ट ने मुआवजे देने के दिए आदेश

चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट में मकानों के नुकसान के मुआवजे मामले पर सुनवाई, देहरादून में कथित अतिक्रमण पर भी सुनवाई

Uttarakhand High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 23, 2026 at 10:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के दौरान मकानों के नुकसान के मुआवजे को लेकर दायर याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कार्यदायी संस्था आरओडब्लू को निर्देश जारी कर 6 हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ताओं को मुआवजे का भुगतान करने को कहा है. पूरे मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई.

क्या है मामला? दरअसल, चंद्रमाला भट्ट और जयवीर सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में में याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के दौरान उनके मकान को भारी क्षति पहुंची है. मकानों के क्षतिग्रस्त होने से वे बेघर हो गए हैं और अब उन्हें खुले में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है. कई बार उनकी ओर से उन्हें यहां से दूसरे जगह विस्थापित करने के लिए प्रत्यावेदन दिए गए, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक ना सुनी.

मुआवजे का भुगतान करने के आदेश: अब उन्हें अपने हक के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है. याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से प्रार्थना से की है कि उन्हें क्षतिग्रस्त हुए मकानों का मुआवजा दिलाया जाए. ताकि वे अपने घरों को ठीक कराकर जीवन यापन कर सके. फिलहाल, हाईकोर्ट ने संबंधित कार्यदायी संस्था को मुआवजा देने को कहा है. जिससे याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है.

सार्वजनिक पार्क और ग्रीन बेल्ट की भूमि पर कथित अतिक्रमण मामले में भी सुनवाई: देहरादून के राजेंद्र नगर कॉलोनी में सार्वजनिक पार्क और ग्रीन बेल्ट की भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने निस्तारण कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई हुई. खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन अपनी कार्रवाई को नियमानुसार जारी रखे.

दरअसल, राजेंद्र नगर रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि कॉलोनी के ब्लॉक ए में स्थित लगभग 79,710 वर्ग फुट सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर निजी पक्षों ने अवैध कब्जे और निर्माण किए हैं. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इन अवैध ढांचों को गिराने और सार्वजनिक पार्क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आदेश जारी करने की प्रार्थना की थी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने पूर्व में नगर आयुक्त और संबंधित थाना प्रभारी को मौके का मुआयना करने के निर्देश दिए थे. अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि यदि निरीक्षण में अतिक्रमण पाया जाता है तो निर्माण कार्य तत्काल रुकवाया जाए और पुलिस की ओर से वहां मौजूद मशीनों को जब्त कर लिया जाए.

वहीं, देहरादून नगर निगम और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से प्रस्तुत संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में एक नया मोड़ सामने आया. रिपोर्ट के अनुसार, लेआउट प्लान की सीमा के भीतर कोई सरकारी भूमि या पार्क के लिए निर्धारित स्थान नहीं मिला. खसरा नंबर 34 पर अवैध निर्माण पाया गया, जिसे एमडीडीए ने पहले ही सील कर दिया है.

सुनवाई के दौरान एक हस्तक्षेपकर्ता विनय कुमार गुप्ता ने याचिकाकर्ता सोसाइटी पर निजी प्रतिवादियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि विवादित भूमि स्वीकृत लेआउट के अनुसार खेल का मैदान है. दूसरी ओर निजी प्रतिवादियों ने दलील दी कि यह उनकी निजी संपत्ति है और उन्होंने सीलिंग आदेश के खिलाफ पहले ही स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है.

कोर्ट ने संज्ञान लिया कि हस्तक्षेपकर्ता विनय कुमार गुप्ता ने इसी भूमि के संबंध में पहले से ही एक सिविल सूट दायर कर रखा है. चूंकि मामला पहले से ही दीवानी अदालत में विचाराधीन है, इसलिए हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को आगे जारी रखने का कोई उचित कारण नहीं पाया.

खंडपीठ ने एमडीडीए को निर्देश दिया कि अवैध निर्माणों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई, जो उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के तहत लंबित है, उसे नियमानुसार पूरा किया जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस याचिका के बंद होने का असर लंबित सिविल सूट पर नहीं पड़ेगा.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

UTTARAKHAND HIGH COURT
DEHRADUN LAND ENCROACHMENT
ऑल वेदर रोड मकान मुआवजा
देहरादून अतिक्रमण पर सुनवाई
ALL WEATHER ROAD CUTTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.