वर्कशॉप अनुदेशक पद पर सफल अभ्यर्थी चंदन सिंह को राहत, UKSSSC को नियुक्ति संबंधी सिफारिश करने के आदेश

वर्कशॉप अनुदेशक पद पर सफल उम्मीदवार चंदन सिंह को नैनीताल हाईकोर्ट ने मिली बड़ी राहत, चयन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 10, 2026 at 9:00 PM IST

3 Min Read
नैनीताल: उत्तराखंड में वर्कशॉप अनुदेशक पद पर सफल उम्मीदवार चंदन सिंह को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) को उसकी नियुक्ति संबंधी सिफारिश करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, समीर अहमद हत्याकांड में भी सुनवाई हुई.

दरअसल, यह मामला साल 2023 से जुड़ा है. यूकेएसएसएससी की ओर से प्राविधिक शिक्षा के अंतर्गत वर्कशाला अनुदेशक के पांच पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया. इसके बाद दस्तावेजों के मूल्याकंन के दौरान प्रतिवादी चंदन सिंह समेत पांच उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया. असफल उम्मीदवारों में से एक अनिल कुमार की ओर से चंदन के चयन को चुनौती दी गई. इस मामले हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ में अंतिम सुनवाई हुई.

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रतिवादी का चयन गलत हुआ है. जबकि, यूकेएसएससी की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता इस प्रतियोगिता के लिए अर्ह नहीं पाया गया है. प्रतिवादी की ओर से कहा गया कि उसे परीक्षा में 84.75 प्रतिशत अंक मिले हैं. जबकि, याचिकाकर्ता को 81.25 प्रतिशत अंक हासिल हुए हैं. इतना ही नहीं याचिकाकर्ता के पास उचित अनुभव प्रमाण पत्र भी नहीं है.

आखिर में अदालत ने पाया कि आयोग की ओर से प्रतिवादी के चयन में कोई गलत नहीं की गई है. इसलिए अदालत ने मामले में किसी प्रकार के हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया है. साथ ही आयोग को प्रतिवादी चंदन सिंह के चयन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं.

जसविंदर सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई: किच्छा के समीर अहमद हत्याकांड में शामिल जसविंदर सिंह की जमानत याचिका पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की संयुक्त खंडपीठ ने आरोपी जसविंदर सिंह को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

जसविंदर समेत चार अन्य आरोपियों को निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. ऐसे में आरोपी ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. आरोपी की ओर से कहा गया कि वो निर्दोष है और उसे गलत फंसाया गया है. उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं हैं.

क्या है मामला? बता दें कि तृतीय सत्र न्यायधीश रुद्रपुर की कोर्ट ने 22 दिसंबर 2025 को हत्या करने के जुर्म में आरोपी अंग्रेज सिंह उर्फ रिंकू, सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा, गुरचरण सिंह उर्फ बंटी, प्रश्नजीत सिंह संधू उर्फ सन्नी और जसविंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया था.

जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई थी. इस आदेश को आरोपी जसविंदर सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती देकर जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना कोर्ट से की. जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

गौर हो कि इस मामले मृतक समीर अहमद का भाई ने किच्छा थाने में 3 मई 2018 को तहरीर देकर कहा कि वो, उसका भाई और आरिफ के साथ साल 2017 में प्रॉपर्टी का कार्य करते थे, लेकिन लेनदेन का हिसाब पूछने पर उनके साथ गोलीबारी की. गोलीबारी में उसके भाई की मौत हो गई. जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो ये पांच आरोपियों को घटना में संलिप्त पाया गया.

