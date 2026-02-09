ETV Bharat / state

उत्तराखंड में क्रिकेट लीग फ्रॉड मामले में आयोजक की गिरफ्तारी मामले में HC में सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

नैनीताल: उत्तराखंड में एपिक विक्ट्री क्रिकेट लीग के नाम पर पूर्व विधायक समेत अन्य से 32 लाख रुपए की ठगी के मामले में आयोजक विकास ढाका के गिरफ्तारी के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने याचि से रिमांड शीट की प्रतिलिपि न्यायालय में दाखिल करने को कहा है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ में हुई. अब मामले में अब अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी.

दरअसल, याचिकाकर्ता विकास ढाका के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने याचिका में 7 वर्ष से कम की सजा वाली धारा में अवैध कस्टडी का आरोप लगाया है. उन्होंने न्यायालय को अवगत कराया कि विकास को पुलिस ने सुबह 11:30 बजे तक पुलिस स्टेशन में बैठाए रखा. रात 9 बजे मामले में एफआईआर दर्ज की गई और रिमांड शीट में गिरफ्तारी अगले दिन 4 बजे दिखाई गई. ये भी आरोप लगाया गया कि पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है.

क्या है पूरा मामला? हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गौलापार में एपिक विक्ट्री क्रिकेट लीग (EVCL) का 1 फरवरी 2026 से आयोजित किया जाना था. इसमें पहला मैच उत्तराखंड सोल्जर्स और दिल्ली नाइट्स के बीच खेला जाना था. ओपनिंग सेरेमनी में लोक गायक राकेश खनवाल, कैलाश कुमार, रागनी ग्रुप, हर्षिता कोहली, अंकित कुमार की प्रस्तुति रखी गई थी.

प्रतियोगिता में मसूरी किंग्स, यूपी वॉरियर्स, हल्द्वानी टाइगर्स, दिल्ली नाइट्स, उत्तराखंड सोल्जर्स और वाराणसी वाइपर्स के बीच भी मुकाबले होने थे, लेकिन देर शाम तक मैच शुरू नहीं हो पाई. इस पर आयोजक विकास ढाका ने बताया था कि दिल्ली निवासी उनके बड़े पार्टनर प्रमोद सिंह की दिल्ली से हल्द्वानी आते वक्त हृदयगति रुकने से मौत हो गई. इस कारण शोक के चलते मैच को स्थगित किया गया है.