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पुल निर्माण में रेत की जगह मिट्टी मिलाने पर इंजीनियर हुआ सस्पेंड, बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट में सुनवाई

नैनीताल: देहरादून जिले के सौड़ में पुल के निर्माण में रेत की जगह मिट्टी का उपयोग करने के बाद डेपुटेशन पर भेजे गए अभियंता को सस्पेंड करने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने फिलहाल अभियंता को कोई राहत न दी है. साथ ही विपक्षियों से तीन हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी.

कार्यदायी संस्था ने अभियंता को किया सस्पेंड: आज यानी 27 मार्च को सुनवाई के दौरान विपक्षियों की तरफ से कहा गया कि पुल के निर्माण में रेत की जगह मिट्टी मिलाई जा रही थी. इसका पता चलने पर ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था. साथ में उसका वीडियो भी बनाया. इसकी शिकायत ग्रामीणों ने पुल का निर्माण कर रही कंपनी ब्रिडकुल से की. जिस पर कंपनी ने अभियंता अजय कुमार को सस्पेंड कर दिया गया.

पुल निर्माण में रेत की जगह मिट्टी मिलाने खतरनाक: वहीं, सुनवाई के दौरान ये भी कहा गया कि अभियंता की ओर से पुल के निर्माण में रेत की जगह मिट्टी का उपयोग करने पर आम जनता की भविष्य पर खिलवाड़ करने का काम किया है. साथ ही जनता के पैसों का दुरुपयोग भी किया गया है. पुल का कार्य पूरा होने के बाद हादसा भी हो सकता था.