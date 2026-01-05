ETV Bharat / state

सतोली गांव में बिल्डर को पहुंचाया बोरिंग का पानी, जिला खनन अधिकारी को कोर्ट में पेश होने के आदेश

सतोली गांव में बिल्डर को फायदा पहुंचाने के मकसद से पहुंचाया बोरिंग का पानी, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, राशन की बर्बादी मामले में भी सुनवाई

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 5, 2026 at 10:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: रामगढ़ ब्लॉक के सतोली गांव में बिल्डर को फायदा पहुंचाने के मकसद से ग्राम सभा के बोरिंग का पानी पहुंचाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को गंभीरता से लेते मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जिला खनन अधिकारी से मंगलवार को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है.

यह याचिका ग्रामीणों की ओर से दायर की गई है. पिछली तिथि को कोर्ट ने जिला खनन अधिकारी से यह बताने को कहा था कि यह पानी किस-किस को पहुंचाया जा रहा है? इस पर अपनी रिपोर्ट पेश करें, लेकिन रिपोर्ट पेश न करने पर कोर्ट ने जिला खनन अधिकारी से मंगलवार यानी 6 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.

सतोली के ग्रामीणों के मुताबिक, भवाली निवासी शख्स ने सतोली में अपने आवासीय क्षेत्र के लिए पानी पहुंचाने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी. जबकि, उक्त शख्स का गांव में मकान नहीं है और बोरिंग का पानी ऊपर एक बिल्डर के कॉटेज में पहुंचाया जा रहा है. जबकि, पूरे क्षेत्र में पहले से ही स्वजल की लाइन उपलब्ध है. ग्रामीणों के अलावा शख्स को साल 2011 में बोरिंग की अनुमति दी गई थी, तब उसने बोरिंग नहीं की.

इधर, उसने 10 साल पहले मिली अनुमति के आधार पर दोबारे एनओसी मांगी, जिस पर नैनीताल तहसील ने पुरानी अनुमति को देखते हुए नए सिरे से अनुमति देने की आवश्यकता नहीं समझी. पुरानी अनुमति के आधार पर ही बोरिंग करने को कह दिया. जबकि, इस मामले में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की अनुमति लेनी जरूरी थी.

उधम सिंह नगर में राशन की बर्बादी और रिकवरी मामले में सुनवाई: उधम सिंह नगर जिले में साल 2021 में 99 क्विंटल से ज्यादा का अनाज बिना वितरण व रख रखाव के चलते सड़ने, फिर डीएम के आदेश पर दोषियों से रिकवरी के आदेश को कमिश्नर की ओर से माफ किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

5 दिसंबर को राज्य सरकार की तरफ से सुनवाई के दौरान अपनी रिपोर्ट दायर की. जिसमें कहा कि कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने मामले की जांच करने के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है. इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट 18 फरवरी से पहले कोर्ट में पेश करें.

क्या है मामला? दरअसल, हरिद्वार निवासी अभिजीत ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उनका कहना है कि साल 2021 में सस्ता गल्ला के तहत बांटा जाने वाला 99 क्विंटल का अनाज रख रखाव के अभाव में सड़ गलकर खराब हो गया.

जिसकी जांच के बाद उधम सिंह नगर जिलाधिकारी ने दोषियों के रिकवरी करने के आदेश दिए. जिसे खाद्य आपूर्ति कमिश्नर की ओर से माफ कर दिया गया. याचिका में कोर्ट से सस्ता गल्ला राशन में हुए घोटाले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की प्रार्थना की गई है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

सतोली गांव में पानी की सप्लाई
NAINITAL HIGH COURT
BOREWELL WATER IN NAINITAL
नैनीताल हाईकोर्ट
SATOLI VILLAGE WATER SUPPLY CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.