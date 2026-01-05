ETV Bharat / state

सतोली गांव में बिल्डर को पहुंचाया बोरिंग का पानी, जिला खनन अधिकारी को कोर्ट में पेश होने के आदेश

नैनीताल: रामगढ़ ब्लॉक के सतोली गांव में बिल्डर को फायदा पहुंचाने के मकसद से ग्राम सभा के बोरिंग का पानी पहुंचाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को गंभीरता से लेते मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जिला खनन अधिकारी से मंगलवार को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है.

यह याचिका ग्रामीणों की ओर से दायर की गई है. पिछली तिथि को कोर्ट ने जिला खनन अधिकारी से यह बताने को कहा था कि यह पानी किस-किस को पहुंचाया जा रहा है? इस पर अपनी रिपोर्ट पेश करें, लेकिन रिपोर्ट पेश न करने पर कोर्ट ने जिला खनन अधिकारी से मंगलवार यानी 6 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.

सतोली के ग्रामीणों के मुताबिक, भवाली निवासी शख्स ने सतोली में अपने आवासीय क्षेत्र के लिए पानी पहुंचाने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी. जबकि, उक्त शख्स का गांव में मकान नहीं है और बोरिंग का पानी ऊपर एक बिल्डर के कॉटेज में पहुंचाया जा रहा है. जबकि, पूरे क्षेत्र में पहले से ही स्वजल की लाइन उपलब्ध है. ग्रामीणों के अलावा शख्स को साल 2011 में बोरिंग की अनुमति दी गई थी, तब उसने बोरिंग नहीं की.

इधर, उसने 10 साल पहले मिली अनुमति के आधार पर दोबारे एनओसी मांगी, जिस पर नैनीताल तहसील ने पुरानी अनुमति को देखते हुए नए सिरे से अनुमति देने की आवश्यकता नहीं समझी. पुरानी अनुमति के आधार पर ही बोरिंग करने को कह दिया. जबकि, इस मामले में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की अनुमति लेनी जरूरी थी.

