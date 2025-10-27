ETV Bharat / state

उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की ओर से अतिरिक्त शुल्क वसूलने के मामले पर सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की ओर से निर्धारित फीस के अलावा अभिभावकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने के मामले पर सुनवाई हुई.

Uttarakhand High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
October 27, 2025

नैनीताल: उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की ओर से निर्धारित फीस के अलावा अभिभावकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा. सरकार ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस संबंध में एक एडवाइजरी कमेटी गठित की गई है. जिस किसी अभिभावक को कोई शिकायत करनी है तो वो उसमें कर सकते हैं.

वहीं, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कहा गया कि उनके पास इस तरह की कोई शिकायत किसी छात्र के अभिभावक की ओर से दर्ज नहीं की गई है. मामले को निस्तारित करते हुए न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी शिकायत पहले गठित एडवाइजरी कमेटी के सामने पेश करें.

सोमवार को सुनवाई के दौरान चीफ एजुकेशन ऑफिसर नैनीताल हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. उनकी ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि प्राइवेट स्कूलों की ओर से वसूले जाने वाली फीस व ड्रेस के अलावा खेलकूद, ट्रिप, नोटबुक एक ही दुकान से लेने के संबंधी पाबंधी पर राज्य सरकार ने कमेटी गठित की है.

जो पीड़ित हैं, वे इसमे शिकायत दर्ज कर सकते हैं. जिस पर संतुष्ट होकर कोर्ट ने जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि पीड़ित अपनी शिकायत राज्य सरकार की तरफ से गठित समिति में करें. अभिभावकों को एडवाइजरी कमेटी को शिकायत देने को कहा गया है.

क्या है मामला? दरअसल, हल्द्वानी निवासी दीप चंद्र पांडे ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में चल प्राइवेट स्कूल छात्रों के अभिभावकों से फीस के अलावा कई अन्य शुल्क जबरन वसूल रहे हैं, जिनमें स्कूल की ओर से निर्धारित दुकान से नोटबुक, किताबें, स्कूल ड्रेस व अन्य सामग्री लाने को कहा जाता है.

जो उन्हें काफी महंगी पड़ती है. जबकि, वही नोटबुक या किताब अन्य सामान्य दुकान पर कम रेट में उपलब्ध होती है. जनहित याचिका में कोर्ट से उनकी ओर से प्रार्थना की गई है कि इस पर रोक लगाई जाए.

इसका विरोध करते हुए बोर्ड की तरफ से कहा गया कि स्कूल का सत्र एक साथ शुरू हो, इसलिए सारी स्कूल बुक व अन्य चीज एक जगह मिल जाए और अभिभावकों को भटकना न पड़े. इसलिए उनकी सुविधा के लिए स्कूल प्रबंधन ने दुकान का चयन किया है.

