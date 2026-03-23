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उत्तराखंड में एलटी शिक्षक और प्रवक्ता प्रमोशन मामले में सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

नैनीताल: उत्तराखंड में एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति में सीधी भर्ती व पदोन्नति के मामले पर दायर कई याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से जो शपथ पत्र पेश किया गया है, अगर उस पर आपको कुछ कहना है तो दो हफ्ते के भीतर अपना शपथ पत्र कोर्ट में करें. अब पूरे मामले में कोर्ट 6 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

आज इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. इस दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि उनकी ओर से इनकी वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है. वहीं, मामले में अन्य याचिकाकर्ताओं की तरफ से दायर याचिकाओं में कहा है कि उनको पहले वरिष्ठता दी जाए, क्योंकि उनका चयन साल 2005 में सीधी भर्ती से हुआ.

वहीं, कई अन्य याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि उनको पहले वरिष्ठता पर रखा जाए, क्योंकि वे प्रमोशन से आए हुए हैं, उनकी नियुक्ति दशकों पहले हो चुकी है, उसका लाभ उन्हें अभी तक नहीं मिला है. दरअसल, उत्तराखंड में एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पिछले कई सालों से अटके पड़े हैं. इसको लेकर शिक्षक लंबे समय से सरकार से मांग करते आ रहे हैं.