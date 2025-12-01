ETV Bharat / state

सूखाताल झील सौंदर्यीकरण मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने के आदेश

नैनीताल हाईकोर्ट में सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण मामले पर सुनवाई की. अधिकारियों की ओर से पेश की गई प्रगति रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
December 1, 2025

नैनीताल: उत्तराखंड के सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. पूर्व के आदेश पर आज जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ने कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, लेकिन कोर्ट उस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से 3 दिसंबर को कोर्ट में फिर से पेश होने के आदेश दिए हैं. साथ में वर्तमान स्थिति से अवगत कराने को कहा है.

हाईकोर्ट ने पूछा- सूखाताल झील का कितना सौंदर्यीकरण हुआ? हाईकोर्ट ने ये भी बताने को कहा है कि जब पूर्व में लगी रोक को हटा दिया गया था, उसके बाद सूखाताल झील का कितना सौंदर्यीकरण हुआ? जो झील के किनारे अतिक्रमण हुआ था, उस पर क्या निर्णय लिया? उसे भी अवगत कराएं.

आज सुनवाई के दौरान प्राधिकरण की ओर से कहा गया कि वे इसे वेटलैंड घोषित कर रहे हैं, जिसका विरोध करते हुए न्यायमित्र की तरफ से कहा गया कि वेटलैंड के नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. जिस पर कोर्ट ने 3 दिसंबर तक संबंधित विभाग से स्थिति से अवगत कराने को कहा है.

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. न्यायमित्र अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने न्यायालय को बताया कि जुलाई 2024 में कोर्ट ने सौंदर्यीकरण कार्य पर लगी रोक को हटा लिया था.

डीडीए यानी जिला विकास प्राधिकरण को 3 महीने के भीतर सभी सौंदर्यीकरण कार्य पूरा करने का निर्देश दिए थे. बीती 7 नवंबर को दोबारा सुनवाई करते हुए न्यायालय ने डीडीए को एक हफ्ते के भीतर सौंदर्यीकरण के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे, लेकिन रिपोर्ट आज तक दाखिल नहीं की गई है.

3 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश: न्यायमित्र अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि आज कोर्ट ने प्रतिवादियों को प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था. आज जो रिपोर्ट पेश की गई, उस पर उनकी ओर से आपत्ति जताई गई कि अभी तक झील में कोई सौंदर्यीकरण का कार्य नहीं हुआ है. जिस पर कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से 3 दिसंबर को स्थिति से अवगत कराने के साथ खुद कोर्ट में पेश होने को कहा है.

संपादक की पसंद

