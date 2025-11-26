ETV Bharat / state

नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में सुनवाई, इस प्रस्ताव पर लगाई गई रोक

बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने गौलापार में खरीदी है 2 हजार स्क्वायर फीट जमीन, अब बेचने का प्रस्ताव किया पास, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 26, 2025 at 5:55 PM IST

3 Min Read
नैनीताल: हल्द्वानी में हाईकोर्ट शिफ्टिंग की चर्चाओं के दौरान बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की ओर से अपने कार्यालय के लिए गौलापार में जमीन खरीदने, फिर 2 हजार स्क्वायर फीट की भूमि को एक प्रस्ताव पास कर अब उसे बेचने के प्रस्ताव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जिस पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में सुनवाई हुई.

मामले में एकलपीठ ने उस प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड से चार हफ्ते के भीतर अपना जवाब पेश करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने उस शपथ पत्र पर प्रति शपथ पत्र देने के आदेश याचिकाकर्ताओं को दिया है.

गौलापार में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने खरीदी है 2 हजार स्क्वायर फीट जमीन: दरअसल, अधिवक्ता उज्ज्वल सुनाल और पृथ्वी लमगड़िया ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि जब हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गौलापार में शिफ्ट करने की चर्चाएं चल रही थी. जिस पर हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया था.

इसके अलावा केंद्र, राज्य सरकार और न्याय विभाग ने भी अपनी सहमति दे दी थी कि हाईकोर्ट को गौलापार में शिफ्ट किया जाए. तब बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने भी अपने कार्यालय को शिफ्ट करने के लिए गौलापार में 2 हजार स्क्वायर फीट जमीन खरीदी.

सीएम धामी कर चुके शिलान्यास: जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था. इसे बनाने के लिए एक करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर दिए गए, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट बार एसोशिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. बीती 26 अगस्त 2024 को बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने एक प्रस्ताव पास कर यह निर्णय लिया कि अब इस भूमि की उन्हें आवश्यकता नहीं है. क्योंकि, अब हाईकोर्ट शिफ्ट नहीं होगा.

सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है मामला: याचिका में कहा गया है कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. जिस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं आया है. जबकि, एसएलपी में राज्य सरकार की तरफ से अपने जवाब में कहा है कि केंद्र, राज्य और न्यायपालिका की संस्तुति है.

किस आधार पर बार काउंसिल यह कह सकता है कि हाईकोर्ट शिफ्ट नहीं हो सकता? इसलिए बार काउंसिल की भूमि को बेचने के प्रस्ताव पर रोक लगाई जाए. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए चार हफ्ते में अपना जवाब पेश करने को कहा है.

