नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में सुनवाई, इस प्रस्ताव पर लगाई गई रोक

नैनीताल: हल्द्वानी में हाईकोर्ट शिफ्टिंग की चर्चाओं के दौरान बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की ओर से अपने कार्यालय के लिए गौलापार में जमीन खरीदने, फिर 2 हजार स्क्वायर फीट की भूमि को एक प्रस्ताव पास कर अब उसे बेचने के प्रस्ताव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जिस पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में सुनवाई हुई.

मामले में एकलपीठ ने उस प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड से चार हफ्ते के भीतर अपना जवाब पेश करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने उस शपथ पत्र पर प्रति शपथ पत्र देने के आदेश याचिकाकर्ताओं को दिया है.

गौलापार में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने खरीदी है 2 हजार स्क्वायर फीट जमीन: दरअसल, अधिवक्ता उज्ज्वल सुनाल और पृथ्वी लमगड़िया ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि जब हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गौलापार में शिफ्ट करने की चर्चाएं चल रही थी. जिस पर हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया था.

इसके अलावा केंद्र, राज्य सरकार और न्याय विभाग ने भी अपनी सहमति दे दी थी कि हाईकोर्ट को गौलापार में शिफ्ट किया जाए. तब बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने भी अपने कार्यालय को शिफ्ट करने के लिए गौलापार में 2 हजार स्क्वायर फीट जमीन खरीदी.

सीएम धामी कर चुके शिलान्यास: जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था. इसे बनाने के लिए एक करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर दिए गए, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट बार एसोशिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई.