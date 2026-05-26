शादी का झांसा देकर रेप के मामले में आरोपी की जमानत मंजूर, इस मामले पर भी हुई सुनवाई
देहरादून में शादी का झांसा देकर रेप मामले में आरोपी को रिहा करने के आदेश, मसूरी मकान खुर्द बुर्द करने से जुड़े विवाद पर सुनवाई
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 26, 2026 at 8:12 PM IST
नैनीताल: देहरादून में शादी का झांसा देकर रेप करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए हैं.
क्या है मामला? दरअसल, आरोपी ने अपनी जमानत के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया था. जिसमें उसने कहा था कि उसे गलत फंसाया गया है. उसके खिलाफ देहरादून के रायवाला थाने में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है. वो 18 मार्च 2026 से जेल में बंद है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए.
वहीं, मुकदमा दर्ज कराने वाले पक्ष की ओर से तहरीर में कहा गया है कि आरोपी पंजाब के मोहाली का रहने वाला है. उसकी और पीड़िता की पहली मुलाकात गुरुजी के सत्संग में 9 जून 2023 को हुई थी. उनका परिचय बढ़ता ही गया और वो धीरे-धीरे गुरुजी के प्रति भक्ति दिखाने लगा.
सितंबर 2023 में वो देहरादून स्थित पीड़िता के घर आया. आरोप है कि जब वो (पीड़िता) उसके लिए चाय और नाश्ता बनाने के लिए रसोई में गई, तो वो जबरदस्ती रसोई में आ गया और उसका मुंह बंद कर गलत कार्य किया. चिल्लाने पर उसने कहा कि वो उसके साथ शादी करना चाहता है.
आरोप है कि बार-बार शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत कार्य किया. जब पीड़िता ने शादी का प्रस्ताव रखा, तो वो टालता रहा और कहने लगा कि उस पर बार-बार शादी का दवाब न डाले, नहीं तो वो उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा. वहीं, तमाम दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को रिहा करने के आदेश दिए हैं.
मसूरी भवन खुर्द बुर्द करने से जुड़े विवाद पर सुनवाई: मसूरी में स्थित मोदी भवन पार्ट टू के भवन को खुर्द-बुर्द करने से उपजे विवाद में दर्ज मुकदमे को निरस्त करने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के हित में निर्णय देते हुए दर्ज मुकदमे को निरस्त कर दिया है.
क्या है मामला? दरअसल, मसूरी निवासी अजय कुमार सीकरी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मसूरी में स्थित मोदी भवन पार्ट टू में तोड़ फोड़ कर कब्जा किया हुआ है. साथ में भवन में रखे सामान को चुराया है. इन्ही आरोप पर उनके खिलाफ 420 और चोरी करने समेत अन्य धाराओं में मसूरी में मुकदमा दर्ज हुआ है.
याचिका में आगे ये भी गया है कि यह मामला सिविल वाद से संबंधित है. जिसके संबंध में देहरादून और मसूरी में सिविल वाद विचाराधीन है. ऐसे में उनके खिलाफ कोई आपराधिक, चोरी और तोड़ फोड़ का मामला नहीं बनता है. इसलिए उनके खिलाफ दर्ज मुकदमें को निरस्त किया जाए. जिस पर सुनवाई के बाद ने कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त कर दिया है.
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