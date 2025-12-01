ETV Bharat / state

उत्तराखंड में बदहाल स्वास्थ्य सुविधा मामले पर सुनवाई, भवाली सेनेटोरियम हॉस्पिटल पर मांगी रिपोर्ट

उत्तराखंड में बदहाल स्वास्थ्य सेवा के साथ नैनीताल के भवाली स्थित सेनेटोरियम हॉस्पिटल मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, दिए ये आदेश

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 1, 2025 at 5:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि नैनीताल के सेनेटोरियम हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए सहमति देने के साथ ही इसके मास्टर प्लान तैयार करने को लेकर एक निजी संस्था की नियुक्ति कर दी गई है. जिसकी रिपोर्ट आनी है.

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को एक हफ्ते के भीतर भवाली सेनेटोरियम हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने का मास्टर प्लान और प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई अब एक हफ्ते के बाद होगी. आज पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

बता दें कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को न तो मूलभूत सुविधाएं मिल रही है और न ही हॉस्पिटलों में बेहतर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध है.

स्टाफ की कमी और खराब पड़ी मशीनों के चलते मरीजों को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है. याचिका में कहा गया है कि कई हॉस्पिटल में इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों की कमी है. याचिका में हाईकोर्ट से सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रार्थना की है. ताकि, दूर दराज से सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके.

हरिद्वार के नाथुखेड़ी में सड़क पर अतिक्रमण मामले पर सुनवाई: हरिद्वार के रुड़की के नाथुखेड़ी में सड़क पर अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने हरिद्वार डीएम से जवाब पेश कर यह बताने को कहा है कि सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए उनकी ओर से क्या कार्रवाई की गई है. दो हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करें. मामले की अगली सुनवाई अब दो हफ्ते बाद होगी.

क्या है मामला? रुड़की के नाथुखेड़ी गांव के एक व्यक्ति ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि रुड़की के नाथुखेड़ी जाने वाली सड़क पर एक व्यक्ति की ओर से अतिक्रमण कर बाउंड्री वॉल लगा दिया गया है. जिससे सड़क संकरी हो गई. जिसके चलते ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

याचिकाकर्ता का कहना है कि पूर्व में की गई जांच के दौरान राजस्व निरीक्षक ने रिपोर्ट पेश कर कहा है कि ग्रामीण सड़क में अतिक्रमण किया गया है. बावजूद इसके अभी तक जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीण सड़क से अतिक्रमण नहीं हटाया गया.

याचिका में कोर्ट से सड़क से अतिक्रमण हटाने की प्रार्थना की गई है. ताकि, ग्रामीणों की समस्या का हल निकल सके. जो सड़क 12 से 18 फीट चौड़ी थी, उस पर अतिक्रमण होने के कारण उसकी चौड़ाई 5 फीट रह गई है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

NATHU KHEDI ROAD ENCROACHMENT
UTTARAKHAND BAD HEALTH SYSTEM
उत्तराखंड बदहाल स्वास्थ्य सुविधा
भवाली सेनेटोरियम हॉस्पिटल
NAINITAL SANATORIUM HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.