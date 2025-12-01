ETV Bharat / state

उत्तराखंड में बदहाल स्वास्थ्य सुविधा मामले पर सुनवाई, भवाली सेनेटोरियम हॉस्पिटल पर मांगी रिपोर्ट

नैनीताल: उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि नैनीताल के सेनेटोरियम हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए सहमति देने के साथ ही इसके मास्टर प्लान तैयार करने को लेकर एक निजी संस्था की नियुक्ति कर दी गई है. जिसकी रिपोर्ट आनी है.

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को एक हफ्ते के भीतर भवाली सेनेटोरियम हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने का मास्टर प्लान और प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई अब एक हफ्ते के बाद होगी. आज पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

बता दें कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को न तो मूलभूत सुविधाएं मिल रही है और न ही हॉस्पिटलों में बेहतर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध है.

स्टाफ की कमी और खराब पड़ी मशीनों के चलते मरीजों को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है. याचिका में कहा गया है कि कई हॉस्पिटल में इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों की कमी है. याचिका में हाईकोर्ट से सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रार्थना की है. ताकि, दूर दराज से सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके.

हरिद्वार के नाथुखेड़ी में सड़क पर अतिक्रमण मामले पर सुनवाई: हरिद्वार के रुड़की के नाथुखेड़ी में सड़क पर अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने हरिद्वार डीएम से जवाब पेश कर यह बताने को कहा है कि सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए उनकी ओर से क्या कार्रवाई की गई है. दो हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करें. मामले की अगली सुनवाई अब दो हफ्ते बाद होगी.