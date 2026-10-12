उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कर्मचारियों के वेतन भुगतान के आदेश
उत्तराखंड में साल 2013 खाली चल रहा है लोकायुक्त का पद, हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मांगी प्रगति रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 12, 2026 at 9:40 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सरकार को दो हफ्ते के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही लोकायुक्त कार्यालय में तैनात कर्मचारियों को इस वित्तीय वर्ष तक वेतन भुगतान करने को भी कहा है.
इस पूरे मामले पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई हुई. सरकार की ओर से कहा गया कि नियम बना लिए गए हैं. सर्च कमेटी भी गठित की गई है. कुछ समय की मांग की गई. जिस पर कोर्ट ने दो सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट देने को कहा है.
क्या है पूरा मामला? दरअसल, हल्द्वानी निवासी रवि शंकर जोशी ने नैनीताल उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की है. जबकि, लोकायुक्त संस्थान के नाम पर सालाना 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है.
जनहित याचिका में कहा गया है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त तैनात किए गए हैं. जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं. ऐसे में छोटे से छोटा मामला भी उच्च न्यायालय की टेबल पर लाना पड़ रहा है.
जनहित याचिका में ये भी कहा गया है कि वर्तमान में सभी जांच एजेंसी सरकार के अधीन है, जिसका पूरा कंट्रोल राजनीतिक नेतृत्व के हाथों में है. वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कोई भी ऐसी जांच एजेंसी नहीं है, जिसके पास यह अधिकार हो कि वो बिना शासन की पूर्वानुमति के किसी भी राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करवा सके.
याचिकाकर्ता का कहना है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच के नाम पर प्रचारित किया जाने वाला विजिलेंस विभाग भी पुलिस का ही अंग है, जिसका पूरा नियंत्रण पुलिस मुख्यालय, सतर्कता विभाग के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के पास ही रहता है. ऐसे में एक पूरी तरह से पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच व्यवस्था नागरिकों के लिए काफी अहम है.
लिहाजा, खाली पड़े लोकायुक्त की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए. ताकि, राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लग सके. उनके मामलों की सुनवाई लोकायुक्त के पास होगी और न्यायालयों का कार्यभार में कमी आएगी. जबकि, यह पद साल 2013 से ही खाली पड़ा हुआ है. ऐसे में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए.
खेल मैदान और पार्कों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर भी सुनवाई: नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेशभर के खेल मैदानों, पार्कों और खुले स्थानों के संरक्षण के साथ उन्हें अतिक्रमण और व्यावसायिक इस्तेमाल से बचाने के लिए एक अहम और सख्त निर्देश जारी किया है. राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर शादाब उल हक की याचिका पर सुनवाई हुई.
मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शहरी विकास विभाग के सचिव को तीन महीने के भीतर प्रदेश के सभी पार्कों, खेल मैदानों और ओपन स्पेस की सूची तैयार कर उन्हें अधिसूचित करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही साल 1975 के संरक्षण अधिनियम का पालन कराते हुए इन स्थानों पर किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित या व्यावसायिक गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगाने के निर्देश दिए हैं.
हाईकोर्ट ने इस जनहित मामले में विशेष रूप से रामनगर के एमपी इंटर कॉलेज के मैदान का जिक्र करते हुए स्पष्ट किया है कि जब तक पूरे प्रदेश के खेल मैदानों और खुले स्थानों की अंतिम सूची जारी नहीं हो जाती, तब तक इस मैदान का उपयोग केवल और केवल खेल गतिविधियों के लिए ही किया जाएगा.
वहीं, कोर्ट के इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में खेल सुविधाओं को अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल से सुरक्षित रखना है. ताकि, राज्य के युवा और उभरते खिलाड़ियों को अभ्यास और अपनी प्रतिभा निखारने के लिए बेहतर वातावरण और पर्याप्त अवसर मिल सकें.
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