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उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कर्मचारियों के वेतन भुगतान के आदेश

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

इस पूरे मामले पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई हुई. सरकार की ओर से कहा गया कि नियम बना लिए गए हैं. सर्च कमेटी भी गठित की गई है. कुछ समय की मांग की गई. जिस पर कोर्ट ने दो सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट देने को कहा है.