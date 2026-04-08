सिरौलीकलां पालिका चुनाव, HC ने सरकार और आयोग से पूछा- कब कराए जा सकते हैं इलेक्शन? 24 घंटे में बताएं
नैनीताल हाईकोर्ट ने किच्छा सिरौलीकलां में नगर पालिका चुनाव मामले पर सुनवाई की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 8, 2026 at 7:55 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के किच्छा सिरौलीकलां में नगर पालिका का चुनाव अभी तक नहीं करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि, 9 अप्रैल तक कोर्ट को यह बताएं कि यहां कब तक चुनाव कराए जा सकते हैं? वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं. इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार 9 अप्रैल तक स्थिति से अवगत कराएं. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई कल (9 अप्रैल) भी जारी रखी है.
कोर्ट ने उदाहरण के तौर पर कहा कि, जब राज्य के सभी नगर पालिकाओं का चुनाव हो चुका है तो इसका क्यों नहीं? पूर्व में भी सर्वोच्च न्यायालय ने तय समय के भीतर चुनाव करने को लेकर आदेश जारी किए हुए हैं. लेकिन राज्य सरकार दिए गए निर्देशों का अनुसरण नहीं कर रही है.
मामले के अनुसार, उधम सिंह नगर के किच्छा सिरौली कलां ग्राम निवासी मोहम्मद याशीन समेत अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि, किच्छा नगर पालिका का विस्तारीकरण वर्ष 2018 में हुआ था. जिसमें सिरौली कलां, बंडिया, देवरिया और आजादनगर को बाद में शामिल किया गया था. वर्ष 2018 में ही नगर पालिका के चुनाव हुए, जिसमें सिरौलीकलां क्षेत्र में तीन वार्ड 18, 19 और 20 व कुछ क्षेत्र वार्ड नं. 17 को भी शामिल किया गया. फिर हटा दिया गया.
बाद में कोर्ट के आदेश पर फिर शामिल कर दिया गया. जबकि सिरौलीकलां नगर पालिका किच्छा में विगत 6 वर्षों से शामिल है और नगर पालिका द्वारा इस क्षेत्र में अभी तक लगभग 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जा चुके हैं. अब वर्तमान में सिरौलीकलां को किच्छा नगर पालिका से पृथक (अलग) किया जा रहा है, जिसका सिरौलीकलां क्षेत्रवासी विरोध करते हैं. वह चाहते हैं कि सिरौलीकलां को नगर पालिका में ही रखा जाए और उनके यहां भी अन्य नगर पालिकाओं का कार्यकाल समाप्त होने के बाद तुरंत चुनाव कराए जाएं. जबकि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रशासक पालिका कार्यभार सभालें हुए हैं. जिस वजह से उनके कई जरूरी कार्य नहीं हो पा रहे हैं.
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