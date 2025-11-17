ETV Bharat / state

उधम सिंह नगर में सरकारी राशन की बर्बादी और दोषियों से वसूली माफी मामले में सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

नैनीताल: उधम सिंह नगर जिले में आपदा पीड़ितों को 99 क्विंटल से ज्यादा अनाज का वितरण न करने और बिना रख-रखाव के चलते सड़ने के मामले पर डीएम के दोषियों से रिकवरी के आदेश को जिलापूर्ति कमिश्नर की ओर से माफ किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आज राज्य सरकार ने कोर्ट में रिकवरी और रिपोर्ट पेश करने के समय मांगी. जिस पर आपूर्ति कमिश्नर को कल कोर्ट में पेश होने को कहा गया है.

आपूर्ति कमिश्नर को वर्चुअली कोर्ट में पेश होने के आदेश: पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट की खंडपीठ ने रिकवरी के फाइल संरक्षित करने के साथ ही राज्य सरकार से पूछा था कि खाद्य आपूर्ति कमिश्नर के पास ये अधिकार है कि वो इसे माफ कर सकते हैं? आज कोर्ट में सरकार ने रिकवरी की फाइल और रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की. जिस पर कोर्ट ने आपूर्ति कमिश्नर से कल यानी मंगलवार को कोर्ट में वर्चुअली पेश होने के आदेश दिए हैं. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, हरिद्वार निवासी अभिजीत ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 2021 में सस्ता गल्ला के तहत बांटा जाने वाला 99 क्विंटल से ज्यादा का अनाज रख-रखाव के अभाव में सड़ गलकर खराब हो गया. जो कि आपदा राहत का राशन था. जिसे उधम सिंह नगर जिले में आपदा पीड़ितों को बांटा जाना था, लेकिन अनाज को बर्बाद कर दिया गया.