ETV Bharat / state

उधम सिंह नगर में सरकारी राशन की बर्बादी और दोषियों से वसूली माफी मामले में सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

उधम सिंह नगर जिले में आपदा पीड़ितों को बांटने के लिए रखे राशन की बर्बादी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, इन्हें पेश होने के आदेश

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 17, 2025 at 5:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उधम सिंह नगर जिले में आपदा पीड़ितों को 99 क्विंटल से ज्यादा अनाज का वितरण न करने और बिना रख-रखाव के चलते सड़ने के मामले पर डीएम के दोषियों से रिकवरी के आदेश को जिलापूर्ति कमिश्नर की ओर से माफ किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आज राज्य सरकार ने कोर्ट में रिकवरी और रिपोर्ट पेश करने के समय मांगी. जिस पर आपूर्ति कमिश्नर को कल कोर्ट में पेश होने को कहा गया है.

आपूर्ति कमिश्नर को वर्चुअली कोर्ट में पेश होने के आदेश: पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट की खंडपीठ ने रिकवरी के फाइल संरक्षित करने के साथ ही राज्य सरकार से पूछा था कि खाद्य आपूर्ति कमिश्नर के पास ये अधिकार है कि वो इसे माफ कर सकते हैं? आज कोर्ट में सरकार ने रिकवरी की फाइल और रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की. जिस पर कोर्ट ने आपूर्ति कमिश्नर से कल यानी मंगलवार को कोर्ट में वर्चुअली पेश होने के आदेश दिए हैं. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, हरिद्वार निवासी अभिजीत ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 2021 में सस्ता गल्ला के तहत बांटा जाने वाला 99 क्विंटल से ज्यादा का अनाज रख-रखाव के अभाव में सड़ गलकर खराब हो गया. जो कि आपदा राहत का राशन था. जिसे उधम सिंह नगर जिले में आपदा पीड़ितों को बांटा जाना था, लेकिन अनाज को बर्बाद कर दिया गया.

सस्ता गल्ला राशन में हुए घोटाले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश: याचिकाकर्ता का कहना था कि मामले की जांच के बाद उधमसिंह नगर जिलाधिकारी ने दोषियों के रिकवरी करने के आदेश दिए थे. जिसकी जांच के बाद खाद्य आपूर्ति कमिश्नर की ओर से माफ कर दिया गया. याचिका में कोर्ट से सस्ता गल्ला राशन में हुए घोटाले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की प्रार्थना की गई है. साथ ही मांग की गई है कि उनसे नुकसान की वसूली की जाए, जिसने राशन के अलावा अन्य धन का भी दुरुपयोग किया गया है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

UTTARAKHAND RICE SCAM
UDHAM SINGH NAGAR RATION WASTAGE
उधम सिंह नगर चावल घोटाला
सरकारी राशन की बर्बादी
NAINITAL HIGH COURT ON RATION SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.