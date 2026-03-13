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विकासनगर के एसडीओ से मारपीट मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने मांगे रिकॉर्ड

नैनीताल: विकासनगर के उप प्रभागीय वनाधिकारी (SDO) से मारपीट मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में दर्ज क्रॉस एफआईआर (FIR) में एसडीओ की गिरफ्तारी पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगाई है. साथ ही विकासनगर थाने के सभी पुलिस कर्मियों का रिकॉर्ड मांगा है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई. अब पूरे मामले में अगली सुनवाई आगामी सोमवार को होगी.

क्या है पूरा मामला? देहरादून के विकासनगर में हाल में ही वन अधिकारियों से मारपीट हुई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था. प्रकरण में दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू की. जिसमें कालसी के उप प्रभागीय वनाधिकारी (एसडीओ) राजीव नयन नौटियाल ने विकासनगर पुलिस को बताया कि 27 फरवरी की शाम जब वो कार्यालय से लौट रहे थे तो यमुना नदी की ओर जा रहे एक डंपर की गतिविधि संदिग्ध प्रतीत होने पर उन्होंने उसका वीडियो बनाया.

उन्होंने आरोप लगाया कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और हाथापाई करते हुए शासकीय कार्य में व्यवधान डाला. पुलिस ने शिकायत के आधार पर 27 फरवरी 2026 को मामला पंजीकृत किया. अधिवक्ताओं की ओर से न्यायालय को बताया गया कि घटना के समय राकेश उत्तराखंडी और शिकायतकर्ता मनीष चौहान के वाहनों को देखा गया.