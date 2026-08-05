उत्तराखंड में वन एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मामले पर सुनवाई, मुख्य सचिव को पेश करना होगा जवाब
उत्तराखंड में वन एवं सरकारी भूमि के साथ ही हल्द्वानी के मुखानी चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण मामले पर सुनवाई, दोनों मामलों में मांगे जवाब
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 5, 2026 at 5:22 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड में वन विभाग, राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, वन भूमि और राजस्व भूमि हुए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मुख्य सचिव से दो हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.
कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए थे, उसका कितना अनुपालन हुआ? कोर्ट को बताएं. आज हुई सुनवाई पर सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया कि प्रशासन की ओर से पूर्व के आदेश पर सड़कों व वन विभाग की भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है. कई क्षेत्रों से अतिक्रमण हटा दिया गया है. उनके फोटोग्राफ समेत रिपोर्ट पेश कर दी गई है.
बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों, डीएफओ और राजस्व विभाग को आदेश दिए थे कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्गों, राजस्व की भूमि व वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाएं. साथ ही अतिक्रम हटाने से पहले और अतिक्रमण हटाने के बाद की फोटोग्राफ समेत रिपोर्ट शपथपत्र के माध्यम कोर्ट में पेश करें.
क्या है मामला? दरअसल, दिल्ली निवासी एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा है कि नैनीताल के पदमपुरी में वन विभाग की भूमि व रोड के किनारे कुछ लोगों ने संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से अतिक्रमण किया है. जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लिहाजा, इन्हें हटाया जाए.
इस पत्र का संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की थी. साथ में कोर्ट ने जनहित याचिका के क्षेत्र को विस्तृत करते हुए पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, वन भूमि व राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश सभी डीएम और प्रभागीय वन अधिकारी को देते हुए रिपोर्ट पेश करने को कहा था.
मुखानी चौराहे को जाम मुक्त करने और फ्लाईओवर निर्माण मामले पर भी सुनवाई: हल्द्वानी स्थित मुखानी चौराहे को जाम मुक्त करने और यहां पर फ्लाईओवर का निर्माण करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर भी नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार व जिलाधिकारी से पूछा है कि जो अतिक्रमण चिह्नित किया गया था, उसका क्या हुआ? दो हफ्ते के भीतर कोर्ट को बताएं.
आज पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि हल्द्वानी के कई चौराहों से अतिक्रमण हटा दिया गया है. सड़कों का चौड़ीकरण का काम चल रहा है, लेकिन मुखानी चौराहे से अतिक्रमण हटाने के लिए 71 लोगों को नोटिस दिया गया है.
अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने कोर्ट को अवगत कराया कि हल्द्वानी के मुखानी चौराहे में आए दिन लगने वाले जाम को देखते हुए साल 2018 में यहां पर फ्लाईओवर बनाने का सुझाव देने के बाद प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च कर इसका सर्वे कराया. कई साल बीत जाने के बावजूद इसके अभी तक राज्य सरकार ने इसकी रिपोर्ट पेश नहीं की है.
जबकि, यह शहर का व्यस्त मार्गों में से एक है. आए दिन यहां पर घंटों का जाम लगा रहता है. हल्द्वानी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए फ्लाईओवर की जरूरत हो रही है. ताकि, शहर में आने जाने वाले मुसाफिर, छात्र या कर्मचारी तय समय मे अपने स्थानों पर तय समय पर पहुंच सकें.
गौर हो कि हल्द्वानी निवासी पूरन चंद्र जोशी की ओर से साल 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट में में एक जनहित याचिका दायर किया गया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि कालाढूंगी रोड पर खासकर मुखानी चौराहे के पास आए दिन जाम की स्थित बनी रहती है. इससे स्कूल, ऑफिस समेत अन्य जरूरी कार्य के लिए इस मार्ग से आने-जाने वालों का अधिकांश समय जाम में ही चला जाता है.
वे नियत समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं. याचिकाकर्ता का कहना है कि जाम की परेशानी से निजात दिलाने के लिए कालाढूंगी रोड पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए. आज मामले में हाईकोर्ट में सनवाई हुई और राज्य सरकार व डीएम से जवाब पेश करने को कहा है. अब इस पूरे मामले की सुनवाई दो हफ्ते के बाद होगी.
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