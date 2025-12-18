99 क्विंटल अनाज सड़ने का मामला, डिस्पैच रजिस्टर से संतुष्ट नहीं हाईकोर्ट, डीएम को पेश होने के आदेश
नैनीताल हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर में 99 क्लिंटल अनाज सड़ जाने के मामले पर सुनवाई की.
Published : December 18, 2025 at 5:45 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर जिले में वर्ष 2021 में हुए 99 क्विंटल के अधिक का अनाज बिना वितरण और रख रखाव के कारण सड़ने पर डीएम के आदेश पर दोषियों से रिकवरी के आदेश को कमिश्नर द्वारा माफ किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट की खंडपीठ ने डिस्पैच रजिस्टर का अवलोकन किया. लेकिन कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई. जिस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी उधम उधम सिंह नगर से 5 जनवरी तक अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने को कहा है. साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने को भी कहा है. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 की तिथि नियत की है.
मामले के अनुसार, हरिद्वार निवासी अभिजीत ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 2021 में सस्ता गल्ला के तहत बांटा जाने वाला 99 क्लिंटल से अधिक अनाज रख रखाव के अभाव में सड़ गलकर खराब हो गया. जिसकी जांच के बाद जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने दोषियों से रिकवरी करने के आदेश दिए थे. जिसे खाद्य आपूर्ति कमिश्नर द्वारा माफ कर दिया गया. याचिका में कोर्ट से सस्ता गल्ला राशन में हुए घोटाले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की प्रार्थना की गई.
अवैध खनन मामले में पर जिला खान अधिकारी को पेश होने के आदेश: उत्तराखंड हाईकोर्ट में उधम सिंह नगर जिले के सिरौली कलां समेत करीब पांच अन्य ग्रामों में अवैध खनन करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई 19 दिसंबर को जारी रखते हुए जिला खान अधिकारी उधम सिंह नगर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने को कहा है. कोर्ट ने यह भी पूछा है कि कहां-कहां पर खनन कार्य किया जा रहा है? कहां- कहां पर खनन के पट्टे अलॉट किए हैं? इसको स्पष्ट करें.
हुई सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को ड्रोन से ली गई फोटोग्राफ पेश की. जब कोर्ट ने पूछा की ये फोटोग्राफ कब ली गई? तो कोर्ट को कोई संतुष्ट उत्तर नहीं मिला. न ही फोटोग्राफ में दिन समय अंकित था. जिस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ. जिला खान अधिकारी को इसे स्पष्ट करने के लिए कोर्ट में वीडिवो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने को कहा है.
मामले के अनुसार, उधम सिंह नगर के सिरौली कलां निवासी मोहम्मद इमरान रजा और अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सिरौली कलां समेत उनके आसपास के पांच अन्य ग्रामों में अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है. जिसकी वजह से उनकी भूमि का कटान हो रहा है और पर्यावरण को भी नुकशान हो रहा है. यही नहीं, अवैध खनन से भूमि में पंद्रह से बीस फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं. पिछले साल गड्ढों मे पानी भर जाने के कारण दो मासूमों को जान गंवानी पड़ी थी. जब ग्रामीण इसका विरोध करते हैं तो उन्हें डराया धमकाया जाता है. अभी भी वहां पर अवैध खनन हो रहा है. उसकी वर्तमान फोटोग्राफ भी जनहित याचिका में लगाई गई है. जनहित याचिका में उनके द्वारा कोर्ट से प्रार्थना कि है कि अवैध खनन पर रोक लगाई जाए.
