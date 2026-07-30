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सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने पर सुनवाई, Meta ने हाईकोर्ट में दिया ये जवाब

उच्च न्यायालय के एक ट्रेनी अधिवक्ता ने वर्ष 2021 में जनहित याचिका दायर की थी, मामले की सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी

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नैनीताल हाईकोर्ट (File Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 30, 2026 at 4:34 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने और पैसों की वसूली करने और शिकायत पर त्वरित कार्रवाई न करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान मेटा की तरफ कोर्ट को अवगत कराया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म के नियमों को संशोधित करते हुए शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है.

सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी से आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले पर सुनवाई: मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वर्तमान में कोई खामियां हैं, तो वे अपने सुझावों से कोर्ट को अवगत कराएं, ताकि घटनाओं को रोका जा सके. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

ये है पूरा मामला: मामले के अनुसार उच्च न्यायालय के एक ट्रेनी अधिवक्ता ने वर्ष 2021 में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर उनकी फर्जी आईडी बनाकर उसमें आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर पैसों की वसूली करने की कोशिश की गई. इसकी शिकायत करने के बाद भी फेसबुक द्वारा उसमें कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई. इसके चलते उन्हें अपने मित्रगणों और परिजनों के सामने अपमानित होना पड़ा.

मेटा ने दिया हाईकोर्ट में जवाब: याचिका में कहा गया है सोशल मीडिया प्लेटफार्म को निर्देशित किया जाए कि ग्राहक की शिकायत पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा त्वरित कार्रवाई करने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि इस पर अंकुश लग सके. मेटा द्वारा आज अपना जवाब देने के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूदा वक्त में खामियां बताते हुए उन्हें दूर करने के लिए सुझाव देने को कहा गया. अब इस मामले की सुनवाई 21 दिन बाद होगी.
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