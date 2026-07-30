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सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने पर सुनवाई, Meta ने हाईकोर्ट में दिया ये जवाब

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने और पैसों की वसूली करने और शिकायत पर त्वरित कार्रवाई न करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान मेटा की तरफ कोर्ट को अवगत कराया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म के नियमों को संशोधित करते हुए शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है.

सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी से आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले पर सुनवाई: मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वर्तमान में कोई खामियां हैं, तो वे अपने सुझावों से कोर्ट को अवगत कराएं, ताकि घटनाओं को रोका जा सके. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.