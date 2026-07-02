प्रणव चैंपियन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, हाईकोर्ट में मुकदमा निरस्त करने की मांग, जानिए क्या हुआ?
खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर दर्ज हैं एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा, हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले याचिका ली वापस
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 2, 2026 at 10:08 PM IST
नैनीताल: खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ लक्सर कोतवाली में एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे को निरस्त करने और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान चैंपियन के अधिवक्ता ने याचिका को बिना आदेश हुए ही वापस ले लिया है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ में हुई.
आज सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्षकार की तरफ से कहा गया कि पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन की ओर से उन्हें फोन पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गालियां दी गई. साथ ही जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया. उससे जुड़ा वीडियो भी वायरल किया है. जिसकी वीडियो प्रति पेन ड्राइव में उनके पास मौजूद है. उसे वे न्यायालय में पेश करना चाहते हैं.
पीड़ित पक्षकार का कहना था कि इनके (चैंपियन) के खिलाफ 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. वहीं, मामले में कोई आदेश होने से पहले प्रवण चैंपियन की तरफ से मुकदमे को वापस ले लिया गया. चैंपियन की तरफ से कहा गया कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है. उनकी ओर से उन्हें कोई जातिसूचक शब्द नहीं कहे गए और न ही कोई वीडियो वायरल किया. जो वीडियो वायरल हुआ, वो उनकी नहीं है.
क्या है पूरा मामला? दरअसल, हरिद्वार के बहादराबाद क्षेत्र के शांतरशाह निवासी जोगेंद्र कुमार ने पुलिस को एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि 22 जून को वो अपने बहनोई संजीव कुमार के साथ एक शादी समारोह से लौट रहे थे. आरोप है कि जेके टायर फैक्ट्री के सामने एक वाहन ने उनकी कार को ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी. बाद में उन्हें जानकारी मिली कि वो वाहन पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का था.
अगले दिन शिकायतकर्ता के बहनोई के पास कोतवाली से फोन आया. इसी दौरान एक परिचित के मोबाइल से पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन से बातचीत हुई. आरोप है कि बातचीत के दौरान पूर्व विधायक ने गाली-गलौज की, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और जान से मारने के साथ महिलाओं के साथ दुष्कर्म कराने की धमकी भी दी.
शिकायतकर्ता ने पूर्व विधायक पर दबंगई और गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की. तहरीर के आधार पर लक्सर कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. इस मुकदमे को निरस्त करने और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने को लेकर प्रणव चैंपियन ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की. बता दें कि बीते दिनों मामले में प्रणव चैंपियन ने माफी भी मांगी थी.
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