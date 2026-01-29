शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप, हाईकोर्ट ने युवक की अग्रिम जमानत याचिका की मंजूर
हरिद्वार में 'रोका' रम्म के बाद नहीं हो पाई शादी, शारीरिक संबंध बनाने का लगा आरोप, आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 29, 2026 at 9:00 PM IST
नैनीताल: शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी युवक की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की एकलपीठ ने आरोपी युवक की अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी होती है तो उसे निर्धारित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा.
युवक पर शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने का आरोप: दरअसल, मामला हरिद्वार का है. जहां पीड़िता ने पुलिस में एक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने का मुकदमा दर्ज कराया था. सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके आरोपी की मंशा शुरू से ही शादी करने की थी.
युवक-युवती के बीच हो चुका था 'रोका' रम्म: उन्होंने तर्क दिया कि दोनों पक्षों के बीच बकायदा 'रोका' रस्म भी संपन्न हुई थी, लेकिन बाद में कुछ विवादों के कारण रिश्ता टूट गया. बचाव पक्ष ने ये भी कहा कि आरोपी आज भी शादी के लिए तैयार है, लेकिन अब शिकायतकर्ता खुद इसके लिए मना कर रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शुरुआत में कोई धोखाधड़ी नहीं की गई थी.
25 हजार रुपए के निजी मुचलके जमानत पर रिहा करने के आदेश: राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत का विरोध किया, लेकिन उन्होंने अदालत में यह स्वीकार किया कि रिकॉर्ड के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच 'रोका' समारोह आयोजित हुआ था. अदालत ने सभी तथ्यों को देखने के बाद पाया कि आरोपी अग्रिम जमानत का हकदार है. कोर्ट ने ₹25,000 के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो प्रतिभूतियों पर जमानत देने का आदेश जारी किया.
युवक को जमा करना होगा पासपोर्ट, जांच में करना होगा सहयोग: अदालत ने जमानत देते समय युवक पर कड़ी शर्तें भी लगाई हैं. युवक को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और वो किसी भी गवाह या पीड़िता को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा. इसके अलावा युवक को अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा करना होगा. वो कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकेगा. शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है.
