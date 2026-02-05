ETV Bharat / state

अमेरिका में नौकरी दिलाने के बहाने हड़पे 11.50 लाख रुपए, आरोपी की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई

अमेरिका में नौकरी दिलाने के बहाने मोटी रकम हड़पने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई, इन मामलों पर भी हुई सुनवाई

Nainital High Court
नैनीताल उच्च न्यायालय (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 5, 2026 at 10:52 PM IST

3 Min Read
नैनीताल: अमेरिका में नौकरी दिलाने के बहाने 11.50 लाख रुपए हड़पने के आरोपी की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद अवकाश कालीन न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की एकलपीठ ने आरोपी को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है. मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में आपत्ति देने को कहा है. इस मामले में पीठ 10 फरवरी को सुनवाई करेगी.

दरअसल, हल्द्वानी निवासी पूरन चंद्र पांडेय ने उधम सिंह नगर के जसपुर थाने में शिकायत दर्ज कर कहा कि उनके साथ अमेरिका में नौकरी लगाने के बहाने धोखाधड़ी हुई है. यह धोखाधड़ी जसपुर निवासी सुधीर कुमार की ओर से की गई है. साल 2020 में कोरोना काल के समय आरोपी ने अमेरिका में नौकरी लगवाने का झांसा देकर उससे 11 लाख रुपए ऐंठ लिए.

जब लंबे समय तक उनको वीजा नहीं दिया गया तो उन्होंने आरोपी के ऊपर पैसा वापस दिलाने का दबाव डाला. दबाव डाले जाने के बाद साल 2022 में आरोपी ने कहा कि वीजा बन गया है, उसके लिए 50 हजार रुपए और लगेंगे. उसके बाद भी वीजा नहीं बना. जब कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई तो साल 2025 में आरोपी की तरफ से एक फर्जी वीजा बनाकर उन्हें दे दिया गया.

जिसकी जारी होने की तिथि 23 अगस्त 2025 की थी. जब इसकी पुष्टि की गई तो इस तारीख का वीजा अमेरिकी से जारी नहीं होना पाया गया. इसके बाद उनकी ओर से जसपुर थाना प्रभारी को शिकायत की गई, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. उसके बाद उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बाद उनका मुकदमा दर्ज हुआ.

काशीपुर की निचली अदालत में चल रही वाद को हाईकोर्ट ने किया निरस्त: काशीपुर की निचली अदालत में दो पक्षों के बीच चल रहे एक आपराधिक वाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया. जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस आपराधिक मामले की पूरी कार्रवाई को निरस्त कर दिया है.

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की एकल पीठ ने पक्षकारों के बीच हुए आपसी समझौते को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया. न्यायालय के इस फैसले से पिछले कई सालों से चल रहे कानूनी विवाद का अंत हो गया है, जिससे संबंधित पक्षों ने बड़ी राहत महसूस की है.

दहेज उत्पीड़न से जुड़े मामले में कार्रवाई पर लगाई अंतरिम रोक: वहीं, दहेज उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में हल्द्वानी की निचली अदालत में विचाराधीन एक आपराधिक मामले की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की एकल पीठ ने पंकज पपने एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किए. मामला वैवाहिक कलह से जुड़ा है, जिसे याचिकाकर्ताओं ने अनावश्यक रूप से आपराधिक रूप दिए जाने का दावा किया है.

