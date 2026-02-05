ETV Bharat / state

अमेरिका में नौकरी दिलाने के बहाने हड़पे 11.50 लाख रुपए, आरोपी की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई

नैनीताल: अमेरिका में नौकरी दिलाने के बहाने 11.50 लाख रुपए हड़पने के आरोपी की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद अवकाश कालीन न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की एकलपीठ ने आरोपी को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है. मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में आपत्ति देने को कहा है. इस मामले में पीठ 10 फरवरी को सुनवाई करेगी.

दरअसल, हल्द्वानी निवासी पूरन चंद्र पांडेय ने उधम सिंह नगर के जसपुर थाने में शिकायत दर्ज कर कहा कि उनके साथ अमेरिका में नौकरी लगाने के बहाने धोखाधड़ी हुई है. यह धोखाधड़ी जसपुर निवासी सुधीर कुमार की ओर से की गई है. साल 2020 में कोरोना काल के समय आरोपी ने अमेरिका में नौकरी लगवाने का झांसा देकर उससे 11 लाख रुपए ऐंठ लिए.

जब लंबे समय तक उनको वीजा नहीं दिया गया तो उन्होंने आरोपी के ऊपर पैसा वापस दिलाने का दबाव डाला. दबाव डाले जाने के बाद साल 2022 में आरोपी ने कहा कि वीजा बन गया है, उसके लिए 50 हजार रुपए और लगेंगे. उसके बाद भी वीजा नहीं बना. जब कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई तो साल 2025 में आरोपी की तरफ से एक फर्जी वीजा बनाकर उन्हें दे दिया गया.

जिसकी जारी होने की तिथि 23 अगस्त 2025 की थी. जब इसकी पुष्टि की गई तो इस तारीख का वीजा अमेरिकी से जारी नहीं होना पाया गया. इसके बाद उनकी ओर से जसपुर थाना प्रभारी को शिकायत की गई, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. उसके बाद उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बाद उनका मुकदमा दर्ज हुआ.