हाईकोर्ट ने सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के ट्रांसफर पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब, जानें पूरा मामला
नैनीताल हाईकोर्ट ने सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर राजीव नयन नौटियाल के ट्रांसफर आदेश पर अंतरिम रोक लगाई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 22, 2025 at 10:47 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चकराता वन प्रभाग में तैनात उप प्रभागीय वनाधिकारी राजीव नयन नौटियाल के स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई हेतु 30 मार्च 2026 की तिथि नियत की है.
सुनवाई पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अधिकारी ने वर्तमान तैनाती स्थल पर केवल एक वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह स्थानांतरण उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के विरुद्ध किया गया है. यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को केवल इसलिए हटाया गया, क्योंकि वह आरक्षित वन क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों का विरोध कर रहे थे.
अदालत ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि यह स्थानांतरण अधिनियम के किन प्रावधानों के तहत किया गया है? इस पर सरकार की ओर से दलील दी गई कि अधिनियम की धारा 21(3) के तहत आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जनहित में यह आदेश जारी किया गया था. हालांकि, न्यायालय ने टिप्पणी की कि धारा 21(3) केवल एक निश्चित अवधि के बाद स्थानांतरण की अनुमति देती है, लेकिन ये तबादले अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुरूप ही होने चाहिए.
खंडपीठ ने नोट किया कि राज्य सरकार के पास इस बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं था कि स्थानांतरण की प्रक्रिया में अधिनियम के किन विशिष्ट नियमों का पालन किया गया है. याचिकाकर्ता के पक्ष को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने अगले आदेश तक स्थानांतरण आदेश के प्रभाव और संचालन को स्थगित रखने का निर्देश दिया है.
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि याचिकाकर्ता को उसके वर्तमान पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है, तो उसे तत्काल उसी स्थान पर वापस कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाए, जहां से उसका स्थानांतरण किया गया था. बता दें कि उनका स्थानांतरण उत्तराखंड वानिकी अकादमी हल्द्वानी में 12 दिसंबर 2025 को कर दिया था.
ये भी पढ़ें