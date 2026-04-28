उत्तराखंड की नर्सों ने जीता केस, हाईकोर्ट से निरस्त हुआ वेतन पुनर्निर्धारण का शासनादेश, रिकवरी 6 माह में वापस होगी
नर्सों ने नैनीताल हाईकोर्ट में वेतन पुनर्निर्धारण शासनादेश के बाद उनसे हुई रिकवरी के खिलाफ याचिका दायर की थी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 28, 2026 at 4:59 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत और सेवानिवृत्त स्टाफ नर्सों के वेतन का सरकार के द्वारा पुनर्निर्धारण कर उनको पूर्व में दिए गए उच्चीकृत वेतन की रिकवरी करने के शासनादेश को चुनौती देती याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने वेतन के पुनर्निर्धारण के शासनादेश को नियम विरुद्ध पाते हुए उसे निरस्त कर दिया है.
हाईकोर्ट में नर्सों की हुई जीत: स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत और सेवानिवृत्त स्टाफ नर्सों को पूर्व में दिए गए उच्चीकृत वेतन की रिकवरी छह माह के भीतर उन्हें वापस देने को कहा है. साथ में कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि अगर वेतन पुनर्निर्धारण से सम्बंधित कुछ बचा है, तो उसे तीन माह के भीतर निस्तारित करें.
वेतन पुनर्निधारण शासनादेश निरस्त: मामले के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत और सेवानिवृत्त स्टाफ नर्स सुनीता सिंह और अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा है कि उनकी नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के तौर पर हुई थी. नियुक्ति के समय उनका वेतन पांच हजार से आठ हजार के बीच में निर्धारित था.
स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत और सेवानिवृत्त स्टाफ नर्सों ये था पूरा मामला: वर्ष 2011 में राज्य सरकार द्वारा एक शासनादेश जारी कर उन्हें उच्चीकृत वेतन दिया गया. उसके बाद सरकार द्वारा एक और जीओ निकालकर उनके वेतन का पुनर्निर्धारण कर दिया गया. अब सरकार इस जिओ के अनुसार उनसे पूर्व में दिए गए उच्चीकृत वेतन की रिकवरी कर रही है. इसलिए इस पर रोक लगाई जाए. याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि पूर्व में निर्धारित वेतनमान सही था, उसी के अनुरूप वेतन दिया जाए, न कि पुनर्निर्धारण वाले जीओ के अनुसार.
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