बीएलओ ड्यूटी में तैनात कर्मचारी का निलंबन आदेश निरस्त, हाईकोर्ट ने दी अहम व्यवस्था

नैनीताल: उत्तराखंड में राज्य सरकार के कर्मचारियों के निलंबन को लेकर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने बीएलओ ड्यूटी में लगे सिंचाई विभाग उत्तरकाशी में कार्यरत एक कनिष्ठ सहायक के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि निलंबन आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि आरोपी पर लगने वाले आरोप 'गंभीर' श्रेणी का है, उनमें बड़ा दंड दिया जा सकता है तो ऐसा आदेश कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है.

बीएलओ ड्यूटी में तैनात कर्मचारी के निलंबन से जुड़ा है आदेश: दरअसल, मामला उत्तरकाशी के पुरोला स्थित सिंचाई खंड का है. जहां कनिष्ठ सहायक को निकाय चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने में लापरवाही के आरोप में 5 दिसंबर 2025 को निलंबित कर दिया गया था. इस आदेश को याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने 'उत्तराखंड सरकारी सेवक नियमावली 2003' के नियम 4(1) का हवाला दिया. इस नियम के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को निलंबित करते समय आदेश में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि उसके विरुद्ध आरोप इतने गंभीर हैं कि सिद्ध होने पर उसे बड़ी सजा दी जा सकती है.

कोर्ट ने निलंबन आदेश को माना दोषपूर्ण, तत्काल प्रभाव से किया रद्द: वर्तमान मामले में विभाग की ओर से जारी आदेश में इस वैधानिक शर्त का पालन नहीं किया गया था. लिहाजा, इस तकनीकी खामी के कारण कोर्ट ने निलंबन आदेश को दोषपूर्ण माना और उसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया.