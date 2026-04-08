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चारधाम यात्रा में पशु क्रूरता का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार को एसओपी में संशोधन करने के लिए कहा

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं और तीर्थ स्थलों में पशुओं के साथ हो रही क्रूरता के मामले पर पशु प्रेमी गौरी मौलेखी और धर्म गुरु अजय गौतम समेत कई अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने तीर्थ स्थलों में जानवरों पर हो अत्याचार को कम करने और श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल सुगम बनाए जाने को लेकर सरकार की तरफ से जारी एसओपी में फिर से संशोधन करने को कहा है. साथ ही मार्ग में चलने वाले पशुओं के लिए पशु चिकित्सालय के बारे में पशु प्रेमी के द्वारा दिए गए सुझाव पर भी विचार करने को कहा है.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि, यात्रा को सरल सुगम और पशुओं की देखभाल करने के लिए पूर्व में ही सरकार की तरफ से नई एसओपी जारी कर दी गई है. जिस पर कोर्ट ने कहा कि, यात्रा में किसी को कोई परेशानी न हो, इसलिए उस एसओपी का एक बार फिर मूल्यांकन किया जाए. अब कोर्ट इस मामले में तीन सप्ताह बाद सुनवाई करेगी. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

मामले के अनुसार, समाजसेवी पशु प्रेमी गौरी मौलेखी, धर्म गुरु अजय गौतम और नारायण शर्मा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि उत्तराखंड के चारधाम समेत अन्य तीर्थ स्थलों में फैली अवस्थाओं और जानवरों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जो एसओपी बनाई गई है, उसका अनुपालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है. उसे धरातल पर उतारने के लिए एक निगरानी कमेटी बनाने के साथ ही जानवरों और इंसानों की सुरक्षा के साथ उनको चिकित्सा सुविधा दी जाए.