चारधाम यात्रा में पशु क्रूरता का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार को एसओपी में संशोधन करने के लिए कहा
हाईकोर्ट ने सरकार को चारधाम यात्रा SOP में संशोधन करने का निर्देश दिया. सुनवाई पशु क्रूरता और श्रद्धालुओं के सुविधाओं से जुड़ी याचिका पर हुई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 8, 2026 at 7:14 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं और तीर्थ स्थलों में पशुओं के साथ हो रही क्रूरता के मामले पर पशु प्रेमी गौरी मौलेखी और धर्म गुरु अजय गौतम समेत कई अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने तीर्थ स्थलों में जानवरों पर हो अत्याचार को कम करने और श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल सुगम बनाए जाने को लेकर सरकार की तरफ से जारी एसओपी में फिर से संशोधन करने को कहा है. साथ ही मार्ग में चलने वाले पशुओं के लिए पशु चिकित्सालय के बारे में पशु प्रेमी के द्वारा दिए गए सुझाव पर भी विचार करने को कहा है.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि, यात्रा को सरल सुगम और पशुओं की देखभाल करने के लिए पूर्व में ही सरकार की तरफ से नई एसओपी जारी कर दी गई है. जिस पर कोर्ट ने कहा कि, यात्रा में किसी को कोई परेशानी न हो, इसलिए उस एसओपी का एक बार फिर मूल्यांकन किया जाए. अब कोर्ट इस मामले में तीन सप्ताह बाद सुनवाई करेगी. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.
मामले के अनुसार, समाजसेवी पशु प्रेमी गौरी मौलेखी, धर्म गुरु अजय गौतम और नारायण शर्मा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि उत्तराखंड के चारधाम समेत अन्य तीर्थ स्थलों में फैली अवस्थाओं और जानवरों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जो एसओपी बनाई गई है, उसका अनुपालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है. उसे धरातल पर उतारने के लिए एक निगरानी कमेटी बनाने के साथ ही जानवरों और इंसानों की सुरक्षा के साथ उनको चिकित्सा सुविधा दी जाए.
इसके साथ याचिका में कहा है कि, चारधाम यात्रा में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है जिससे जानवरों और इंसानों को खाने, रहने की समस्या आ रही है. साथ में पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है. उनके द्वारा कोर्ट से मांग की गई है कि यात्रा में कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही श्रद्धालुओं और घोड़ों, खच्चरों को भेजा जाए. ताकि जानवरों पर हो रहे अत्याचार को खत्म किया जा सके. आने जाने वाले श्रद्धालुओं को तय समय पर सुविधाएं मिल सके, साथ में पर्यावरण को कोई हानि न हो. इस पर राज्य सरकार और उच्च न्यायालय की तरफ से समय समय पर दिए गए आदेश और निर्देशों का अनुपालन किया जाए. ताकि आने वाले समय पर चारधाम यात्रा तभी सरल और सुगम हो सकती है. जब राज्य सरकार अपनी जारी एसओपी को कठोरता से लागू करें.
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